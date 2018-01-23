手脚生冻疮是咋回事？

一到冬天手脚就长冻疮，这让许多人都心烦不已。冻疮是如何形成的？该如何防治？“冻疮常见于冬季，是由于气候寒冷引起的皮肤局部反复红斑、肿胀性损害，严重者可出现水疱、溃疡，病程缓慢，气候转暖后自愈，易复发。”省人民医院皮肤科主任医师陈小敏说，冻疮患者的皮肤在遇到寒冷（0℃～-10℃）、潮湿或冷暖急变时，局部小动脉发生收缩，久之动脉血管麻痹而扩张，静脉淤血，局部血液循环不良而发病。此外，患者自身的皮肤湿度、末梢微血管畸形、自主性神经功能紊乱、营养不良、内分泌障碍等因素也可能参与发病。缺乏运动、手足多汗潮湿、鞋袜过紧及长期户外低温下工作，疲劳、虚弱、紧张、饥饿、失血及创伤等均可减弱人体对外界温度变化的调节和适应能力，使局部热量减少导致冻伤等因素均可致冻疮发生。

陈小敏说，冻疮未破溃者可外用复方肝素软膏、多磺酸粘多糖软膏、维生素E软膏等，也可用桂附煎药液浸泡患处，每日3次，每次20～30分钟，边浸边用药渣揉搓患处。（方药组成：桂枝、红花、附子、紫苏叶、荆芥各20g，加水3000ml煎沸，稍冷后用。）冻疮一旦破溃，可外用5%硼酸软膏、1%红霉素软膏等。不过，这些药一定要在皮肤科医生指导下使用。