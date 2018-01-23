准妈妈过冬记住几个“一定”

不同的季节，有不同的作息时间。夏季怀孕，有夏季的过法；冬季怀孕，就需要一套新的行为习惯。太原市妇幼保健院急诊科副主任医师郭燕华说，作为一名准妈妈，冬季需要有一套“行为准则”，以便平稳度过寒冷的冬季。

睡觉一定要早睡晚起。在冬天，准妈妈一定要早睡晚起。特别是冬至之后，尽量等到出太阳的时候，再考虑外出的事情。如果休息不足，会直接导致一整天的状态都不好，进而影响到宝宝的健康。

室内一定要通风换气。冬季天气寒冷，人们都喜欢紧闭窗户。这样是会更暖和，但是长时间不通风并不是一件好事。长时间不通风，会导致室内空气质量大幅度下降。每天选择一个空气质量比较好的时间点通风换气，对于准妈妈来说是很有必要的。

食物一定要“挑选”。冬季，是食补的最好季节，准妈妈一定不要错过这个时间。冬季多吃一些时令蔬菜，有助于准妈妈度过寒冷的冬季。核桃、芝麻、栗子、菠菜等御寒食物可以适当多吃一点，但也要控制好量。

运动一定要适度。如果天气好，肯定建议准妈妈没事多运动。但是冬季雾霾天气比较严重，所以出门运动一定要适度。冬季适当运动，对于身体御寒和宝宝健康都有很大好处。不过，运动出满头大汗这种事情，准妈妈不要做。