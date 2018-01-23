过节美食多 谨防孩子被“呛”

春节快到了，又到了与家人或朋友“胡吃海喝”的时候，你的家中是否添加了很多诸如瓜子、腰果、开心果、花生等坚果类食物呢？

耳鼻喉科专家提醒：有小孩子的家长可要注意了，这些食物容易被小孩子误吞入气管，导致气管异物，轻者呼吸困难、缺氧，重者窒息。一定要看好孩子，别让这些美味的坚果类食物破坏了过年的气氛。

A 气管异物花生米居首位

“每到假期，食物及小件物品误吸入呼吸道的病例会较平时成倍增多，尤其是春节。”山医大二院耳鼻喉科副主任医师安云芳说，每到过年的时候，耳鼻喉科几乎每天都会收治几个气管异物的孩子,这些气管异物当中，最多的是花生和瓜子，其次是豆类。从年龄分布上来看，年龄最小的只有1个月，最大的11岁，集中发生在3岁以下儿童，男孩较多。

安云芳介绍说，食管异物及气管异物可发生于各个年龄段，每个年龄段的特点又各不一样，儿童较常见。“小朋友抵不住零食的诱惑，见什么都想吃，更小一点的小朋友会本能地吞食触手可及的小东西，如硬币、瓜子、纽扣、电池等。”安云芳说。且婴幼儿和儿童常有嬉戏和口含异物的习惯，因其防御咳嗽力弱、反射功能差，一旦嬉笑或啼哭时，可因深吸气而将口腔中的物品吸入呼吸道。而一旦异物呛入支气管，则病情严重。老年人因牙齿脱落或使用假牙，咀嚼功能差，口内感觉欠灵敏，食道口较松弛，也容易误吞异物。成年人多因进食时嬉闹、匆忙、注意力不集中而引起。

B 异物卡“管”容易引起窒息

“喉、气管、支气管是连续的呼吸道，异物进人呼吸道是十分危险的，会发生或随时可能发生呼吸困难，甚至窒息。”安云芳说。

食管异物发生后主要表现为吞咽困难、吞咽疼痛，较大的食道异物可压迫气管引起呼吸困难。如不及时就诊可引起食道炎、食道穿孔、纵隔感染、大血管破溃等危及生命。食管异物一经确诊即需用食管镜取出异物，若异物嵌入食管壁内或穿出食管外，应进行外科手术取出。

异物进入气管及支气管后多发生剧烈的呛咳、憋气和恶心，较大的异物可引起窒息死亡，较小的异物进入支气管可引起肺不张、肺气肿，异物进入气管时间较长可能引起肺部感染。若异物正好卡在声门处，或声门下头，在食道里把整个气管堵满了，人就没法呼吸了，此时就会发生窒息，窒息五分钟，就有可能出现脑死亡。

C 气管异物完全可以预防

“小儿气管异物是一种危重疾病，一旦发生就非常危险，因此最重要的是预防。”安云芳说。具体应做到以下几点：第一，避免给3-5岁以下小儿吃花生、瓜子、豆类食物和能够进入口中、鼻孔的小玩具，也最好不要喂果冻。第二，教育儿童不要口中含物玩耍，如发现，应婉言劝说，使其吐出，不能用手指强行掏取，以免引起哭闹吸入气道。第三，进食不宜过快，尤其吃带骨刺类食物时，不宜饭菜同口而咽，要细嚼将骨刺吐出，以防误咽。进食时不要嬉笑、哭闹、打骂，以免深吸气时将异物吸入气道。婴幼儿最好在家长的照看下进食。特别要注意的是，有时小儿吃东西出现呛咳之后，长期反复咳嗽，按气管炎等病治疗一直不见好转时，就应考虑是否有支气管异物的可能，应到医院进行透视，做进一步的检查才能确定。

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异物呛入气管急救法

当幼儿出现异物呛入气管的情况时，家长千万别惊慌失措，不要试图用手把异物抠出来，可采用以下两种方法尽快清除异物：

倒立拍背法：对于婴幼儿，家长可立即倒提其两腿，头向下垂，同时轻拍其背部。这样可以通过异物的自身重力和呛咳时胸腔内气体的冲力，迫使异物向外咳出。

推压腹部法：可让患儿坐着或站着，救助者站其身后，用两手臂抱住患儿，一手握拳，大拇指向内放在患儿的脐与剑突穴之间，用另一手掌压住拳头，有节奏地使劲向上向内推压，以促使横膈抬起，压迫肺底让肺内产生一股强大的气流，使之从气管内向外冲出，逼使异物随气流直达口腔，将其排出。

若上述两种方法无效或情况紧急，应立即将患儿送大医院抢救。时间就是生命，千万不要耽误了抢救时间。