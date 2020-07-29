热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

孩子误吞异物  怎么办

2020年07月29日10:00 来源：北京日报

儿科门诊常会见到误吞食各类异物的孩子，就诊时家长们都很焦虑：“医生，孩子需不需要做胃镜？误吞进去的东西要怎么取出？”今天我们通过病例跟大家讲一讲孩子误吞异物该怎么办。

病例

近日，一位妈妈在购买玻璃瓶装酸奶后，不慎将瓶子掉落在地。捡起来之后，她看瓶身外壁无肉眼可识别裂痕，就让孩子用吸管把酸奶喝了。然而，当孩子吸到最后时，竟然从吸管中啜出一块玻璃碴儿！这位妈妈再仔细一看，发现瓶身内壁确有破裂。她担心孩子可能感觉不到更细小的玻璃碴，立即带孩子来医院检查。医生最终依靠胃镜才将孩子体内的玻璃碴儿取出。

是否需要做胃镜因人而异

孩子误吞食异物后，常规检查手段是X线，但并非所有的误吞食异物均可在X线下显影。如玻璃、木材、塑料等非金属物质，难以通过X线使其露出真容。因此，非金属物质是否仍在体内，或需通过做胃镜予以检查明确。

而做胃镜是否必要，则需要根据异物的形状、大小及孩子的具体表现来个案判定。如果孩子有强烈的腹部不适且同时伴有恶心呕吐及呕血，或有便血症状，家长应高度重视，立即带孩子去儿童专科医院急诊就诊。

判断异物在气管还是食道

一旦孩子误吞异物，首先需要确定误吞食异物在身体内的大致位置。如果孩子出现脸色青紫、憋气、呼吸困难，或剧烈咳嗽、哮鸣，则表明异物可能已进入气管。家长需要立即采取海姆立克急救法施救，然后带孩子前往最近医院的急诊就诊，由耳鼻喉科医生使用喉镜或者由呼吸科医生使用气管镜取出。

如果孩子没有面色改变，且呼吸平稳、不咳嗽，则表明异物大概率已进入食道。其症状多表现为吞咽困难、异物感、疼痛、唾液增多等。

多吃粗纤维食物促进排便

大多数情况下，如果不是误吞食带有棱角的尖锐异物，可以等待孩子通过大便自然排出，排出时间在1周以内均属正常。家长可以让孩子多吃富含粗纤维的蔬菜，如芹菜、红薯等，以促进孩子排便。

如果是体积大的异物或者尖锐异物，如枣核、缝针、边缘锋利的玻璃或金属等，则容易引起食道和胃肠穿孔，即使短时间内孩子没有腹痛恶心等不舒服的表现，也应尽快陪同孩子前往儿童专科医院，由消化内科医生以胃镜取出。

在家观察期间，家长需要密切关注孩子的大便情况。肠道出血可致近期大便呈现柏油色。如有前述症状，建议及时到医院就诊。如没有任何不适，且物体较小，异物较大概率可通过正常排便被排出体外。

（作者：北京积水潭医院回龙观院区儿科医师 李丽）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn