孩子误吞异物  怎么办

儿科门诊常会见到误吞食各类异物的孩子，就诊时家长们都很焦虑：“医生，孩子需不需要做胃镜？误吞进去的东西要怎么取出？”今天我们通过病例跟大家讲一讲孩子误吞异物该怎么办。

病例

近日，一位妈妈在购买玻璃瓶装酸奶后，不慎将瓶子掉落在地。捡起来之后，她看瓶身外壁无肉眼可识别裂痕，就让孩子用吸管把酸奶喝了。然而，当孩子吸到最后时，竟然从吸管中啜出一块玻璃碴儿！这位妈妈再仔细一看，发现瓶身内壁确有破裂。她担心孩子可能感觉不到更细小的玻璃碴，立即带孩子来医院检查。医生最终依靠胃镜才将孩子体内的玻璃碴儿取出。

是否需要做胃镜因人而异

孩子误吞食异物后，常规检查手段是X线，但并非所有的误吞食异物均可在X线下显影。如玻璃、木材、塑料等非金属物质，难以通过X线使其露出真容。因此，非金属物质是否仍在体内，或需通过做胃镜予以检查明确。

而做胃镜是否必要，则需要根据异物的形状、大小及孩子的具体表现来个案判定。如果孩子有强烈的腹部不适且同时伴有恶心呕吐及呕血，或有便血症状，家长应高度重视，立即带孩子去儿童专科医院急诊就诊。

判断异物在气管还是食道

一旦孩子误吞异物，首先需要确定误吞食异物在身体内的大致位置。如果孩子出现脸色青紫、憋气、呼吸困难，或剧烈咳嗽、哮鸣，则表明异物可能已进入气管。家长需要立即采取海姆立克急救法施救，然后带孩子前往最近医院的急诊就诊，由耳鼻喉科医生使用喉镜或者由呼吸科医生使用气管镜取出。

如果孩子没有面色改变，且呼吸平稳、不咳嗽，则表明异物大概率已进入食道。其症状多表现为吞咽困难、异物感、疼痛、唾液增多等。

多吃粗纤维食物促进排便

大多数情况下，如果不是误吞食带有棱角的尖锐异物，可以等待孩子通过大便自然排出，排出时间在1周以内均属正常。家长可以让孩子多吃富含粗纤维的蔬菜，如芹菜、红薯等，以促进孩子排便。

如果是体积大的异物或者尖锐异物，如枣核、缝针、边缘锋利的玻璃或金属等，则容易引起食道和胃肠穿孔，即使短时间内孩子没有腹痛恶心等不舒服的表现，也应尽快陪同孩子前往儿童专科医院，由消化内科医生以胃镜取出。

在家观察期间，家长需要密切关注孩子的大便情况。肠道出血可致近期大便呈现柏油色。如有前述症状，建议及时到医院就诊。如没有任何不适，且物体较小，异物较大概率可通过正常排便被排出体外。

（作者：北京积水潭医院回龙观院区儿科医师 李丽）