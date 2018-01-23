4价宫颈癌疫苗开始预约接种

近日，4价宫颈癌疫苗正式在北京地区供货，接种对象为20-45岁女性。昨日，北京市疾控中心发布消息称，已完成4价宫颈癌疫苗（HPV疫苗）招标、采购及供货准备工作。截至目前，本市已有2价及4价两种HPV疫苗可供居民选择使用，适龄人群需提前在居住地附近的接种门诊预约后接种。此外，国内还没有上市9价HPV疫苗，但已有公司获得国家食药总局临床试验批件。

4价HPV疫苗“登陆”北京

人乳头瘤病毒疫苗（简称为HPV疫苗），因其可以预防疫苗相关型别HPV感染导致的宫颈癌，也被称为宫颈癌疫苗。目前全球上市销售的有三种，一种是包括高危型16型和18型HPV的2价疫苗；另一种是在16型、18型的基础上，增加了低危型6型和11型HPV的4价疫苗；还有一种是可预防9种亚型HPV病毒的9价疫苗。3种HPV疫苗均可用于预防高危HPV（16型和18型）感染所致的宫颈癌和宫颈上皮瘤样病变。

去年8月以来，2价宫颈癌疫苗在国内多省陆续启动接种，11月正式进入北京地区，填补了本市宫颈癌疫苗的空白。但由于2价疫苗可接种年龄段为9－25岁，不少“超龄”女性仍无法接种。同样，去年11月，4价宫颈癌疫苗在国内上市，云南、河南、重庆多地传来接种消息。昨日，北京市疾控中心表示，已完成4价宫颈癌疫苗（HPV疫苗）招标、采购及供货准备工作。

9价方面，国内还没有上市销售的9价宫颈癌疫苗。1月16日，沃森生物发布公告称，其子公司自主研发的9价宫颈癌疫苗已获得国家食药总局临床试验批件，这也是国内首个开展临床试验的9价宫颈癌疫苗。

疫苗每支798元全程3剂

目前，本市已有2价及4价两种宫颈癌疫苗可供居民选择使用，两种HPV疫苗接种程序均为全程接种3剂疫苗。2价HPV疫苗接种对象为9岁-25岁的女性群体，免疫程序分别在第0、1、6个月各接种1剂。4价HPV疫苗接种对象为20岁-45岁的女性群体，免疫程序分别在第0、2、6个月各接种1剂。

根据中国政府采购网公开的北京市卫计委关于4价宫颈癌疫苗采购的公告，4价宫颈癌疫苗的招标采购价为798元／支。由于本市疫苗采取“零差价”销售，这也意味着市民自费购买该疫苗的价格也为798元／支，全程3支价格为2394元。

可在社区接种门诊预约接种

北京市疾控中心提醒市民，接种前请提前咨询预约。HPV疫苗属于自愿自费接种的疫苗，有接种需求的人群可以提前咨询临床及接种医生选择疫苗，并在居住地附近的社区卫生服务中心预防接种门诊提前预约、安排接种。北京市卫计委、北京市疾控中心官网均公布有各社区卫生服务中心接种门诊电话。

此外，接种了宫颈癌疫苗之后依然要定期进行宫颈筛查。宫颈癌是一种严重威胁妇女健康的常见恶性肿瘤。研究表明，宫颈癌的发生与高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染有着密切的关系，其中约70%的宫颈癌与HPV16型和HPV18型相关。目前世界卫生组织推荐的宫颈癌防控策略主要包括HPV疫苗接种、宫颈筛查及早期诊断治疗。疫苗接种不能替代宫颈筛查。记者 张小妹