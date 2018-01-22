中国内地HIV治疗领域首个完整单片复方治疗方案绥美凯正式上市

近日，葛兰素史克（GSK）宣布，其控股合资公司ViiV Healthcare1 用于治疗HIV的以新一代整合酶抑制剂特威凯（化学名：多替拉韦）为核心的单片复方制剂绥美凯（化学名：多替阿巴拉米片）正式在中国内地上市。这是中国内地HIV治疗领域的首个完整治疗方案的单片复方制剂。绥美凯作为具有明显临床治疗优势的创新性单片复方制剂，能够为HIV感染者的治疗提供极大的便利性。

绥美凯是唯一以多替拉韦（DTG）为核心的三合一复方药物，具有高效、耐受性好、耐药屏障高，很少的药物相互作用的特点，每日一次，每次一片，显著减少HIV感染者的服药负担，从而提高患者的用药依从性，并显著改善其生活质量。

目前，绥美凯已在50个国家及地区获批上市，并被欧美多个权威学术机构和权威指南推荐为初治HIV感染者治疗方案的一线首选治疗药物。

首都医科大学北京地坛医院感染临床和研究中心主任张福杰教授表示：“目前全球的抗病毒治疗正逐渐进入整合酶抑制剂时代，固定剂量复方制剂也成为未来治疗的趋势。整合酶抑制剂具有更强的抗病毒作用、更小的毒副反应、更少的药物相互作用、更不容易耐药这四个主要特点。绥美凯作为含有新一代整合酶抑制剂DTG的单片复方药物，其上市将为中国HIV感染者带来了更为方便和高效的整合酶抑制剂复方组合，这是中国现有抗病毒治疗的一大进步。”

GSK中国处方药及疫苗部总经理魏廉昇先生表示：“提升我们创新药物的可及性是我们践行‘立足中国、携手中国、服务中国’承诺的明确战略。我们很高兴地宣布绥美凯现在已经供应中国内地市场，为HIV感染者提供又一创新的治疗方案。我们正在与多个组织合作，开展包括艾滋病医护人才培养，以及疾病预防与教育等多个项目，以使HIV感染者们得到更好的支持与帮助。”

继去年上市HIV治疗新药特威凯之后，这是GSK又一个治疗HIV的新药在中国内地获批上市。GSK自1999年起就开始为中国HIV感染者带来创新、高质量的治疗方案。双汰芝是GSK在中国首个获批的HIV抗病毒治疗药物。

自2016年以来，GSK与中华预防医学会（CPMA）携手合作，共同致力于艾滋病医学领域人才队伍的培养，以及艾滋病疾病预防与教育项目。GSK还与北京红丝带之家携手抗艾，资助北京红丝带之家开展了以专业培训，疾病倡导为主的一系列项目活动。GSK还投入百万元支持“红丝带健康大使青春校园行”活动，希望通过一系列宣传教育活动，使全社会尤其是青年学生进一步深刻认识到艾滋病防治工作的重要性，控制艾滋病的流行。该活动由国家卫生和计划生育委员会、共青团中央、国务院防治艾滋病工作委员会办公室、中国性病艾滋病防治协会等机构主办，在全国16所重点大学进行。

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