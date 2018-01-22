沈阳140家医保定点机构提供家庭医生签约服务

沈阳市社会医疗保险管理局近日发布了１４０家可承担家庭医生签约服务的医保定点医疗机构名单。沈阳市城镇职工、城镇居民基本医疗保险的参保人可就近选择家庭医生签约服务，使用现金或医保个人账户进行支付。

这１４０个家庭医生医保定点机构包含二级医院、社区卫生服务中心及乡镇卫生院等医疗机构。据介绍，在签约期内，市民在家庭医生定点医疗机构看病所需的合规费用，可选择用医保的个人账户进行支付。签约服务费按７０元／人／年标准确定，其中签约居民个人承担２０元／人／年，由个人现金或医保个人账户支付；医保基金承担２０元／人／年，非参保人员由个人承担；基本公共卫生服务经费承担３０元／人／年，由沈阳市财政预算安排。

签约居民在享受国家基本公共卫生服务项目及一般常见病、多发病的诊治基础上，还可享受签约服务团队提供的５项服务。例如根据病情需要由家庭医生预约，接受三级医院专科医师诊疗指导；预约及转诊服务；提供个性化健康管理、健康评估、健康咨询服务，组织签约居民开展自我健康管理；为高血压、糖尿病等慢性病签约居民提供精细化管理服务；为６５岁以上老年人提供日常随访、定期检查及全程健康管理服务等。（于也童）