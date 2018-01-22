适寒暑 调体质 预防感冒从日常做起

感冒是一个几乎大家都得过的疾病，有些人很快就好了，有的人很重，有的人反复多次发作。近年来年轻人好像更容易发生，有的一个月都发多次。国家对感冒病流行发生也越来越重视。是现代人的体质变差了？是环境污染了？是病毒更厉害了？

人从猿进化而来，从不穿衣服到穿衣服，从野外居住到穴居到现在高楼大厦，家家热天有空调，冬天有暖气，把自己安置在一个越来越舒适的环境之中。《黄帝内经·灵枢·本神》云：“故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔。如是则辟邪不至，长生久视”。

人需要适应四季环境的寒热温凉，现代人夏天空调温度都调得很低，人体内阳气不能得到发散，冬天暖气开得很高，人体的阳气因环境的变化不能得到收藏而外泄。人们从一个凉爽之处突然到炎热环境，从暖房突然到严寒的室外，这都需要自身的适应能力。长时间舒适的环境导致人体适应寒热变化的能力减弱。

“春捂秋冻”说的是春天我们要多穿点衣服，一方面有利阳气的发散，另一方面是为了适应即将到来的夏季炎热环境；秋天天气逐渐变凉，应逐渐增添衣服，让人体觉得稍有凉意，一方面让人体皮肤紧密，汗孔收缩以利于阳气的收藏。另一方面渐渐适应冬天寒冷的环境。人对环境的适应能力是长期的、渐渐的过程。在此感冒、流行性感冒高发的冬季，提醒大家，夏天天气炎热，在远离酷暑的同时，要避免过度的贪凉，不要长时间享受低温环境的舒适，冬天天气严寒，在避免冬凉伤害的同时，不要过多的享用温室内暖气。提高人体的冷热适应能力，顺应四时而生活劳作。应该是减少感冒发生重要举措。

如果不慎感染流感，应限制与他人密切接触，及时清洁消毒被污染物体的表面，以免感染他人。我院根据此次流感预警模型，制定了相应的成人证治方案，但仍需在医生的指导下应用抗病毒药物及中药治疗，切忌盲目照方抓药。