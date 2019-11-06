打门球，姿势舒服就好
李珍玉
门球运动因其活动不剧烈，对肌肉力量和心肺功能没有太大要求，是一项非常适合中老年人的健身活动，不仅可以锻炼筋骨，也能愉悦身心。
中国社会科学院老年体育协会门球协会主席冯俊森说，打门球不仅要动手，还要动脑筋，要观察场上布局，考虑怎么打掉对方的球，给自己创造条件击中球，还要过门和撞柱，跟团队成员配合，非常有趣。
中国社会科学院老年体育协会门球协会秘书长靳占钦说，门球运动上世纪80年代从东南亚传入我国，目前全国有500万门球运动爱好者。门球运动简单易学，不管是年长者、有骨关节疾病者，还是换过关节的老人，甚至是残障人士都能进行，并且基本不会受伤。打球时，以自己舒服和习惯的姿势进行，膝盖弯曲或不弯曲都可以；击球时，可以小臂不动，手腕前后摆动击球，也可以小臂带动手臂击球。总体来说，就是身体怎么舒服，怎么打。
不过，打门球前应先热身活动一下；在进行闪击时要注意步伐幅度：两脚前后或左右分开站立时，步幅跨度要根据自身情况量力而行，不宜过大，否则无法保证身体平衡；前脚掌踩住球时，不要过于用力，脚内扣角度不宜太大，避免身体失去重心，造成拉伤或扭伤。
专家提醒，门球运动多在户外进行，在紫外线强的时候要做好防护措施，比如戴帽子、手套，涂防晒霜等。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn