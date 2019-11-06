打门球，姿势舒服就好

门球运动因其活动不剧烈，对肌肉力量和心肺功能没有太大要求，是一项非常适合中老年人的健身活动，不仅可以锻炼筋骨，也能愉悦身心。

中国社会科学院老年体育协会门球协会主席冯俊森说，打门球不仅要动手，还要动脑筋，要观察场上布局，考虑怎么打掉对方的球，给自己创造条件击中球，还要过门和撞柱，跟团队成员配合，非常有趣。

中国社会科学院老年体育协会门球协会秘书长靳占钦说，门球运动上世纪80年代从东南亚传入我国，目前全国有500万门球运动爱好者。门球运动简单易学，不管是年长者、有骨关节疾病者，还是换过关节的老人，甚至是残障人士都能进行，并且基本不会受伤。打球时，以自己舒服和习惯的姿势进行，膝盖弯曲或不弯曲都可以；击球时，可以小臂不动，手腕前后摆动击球，也可以小臂带动手臂击球。总体来说，就是身体怎么舒服，怎么打。

不过，打门球前应先热身活动一下；在进行闪击时要注意步伐幅度：两脚前后或左右分开站立时，步幅跨度要根据自身情况量力而行，不宜过大，否则无法保证身体平衡；前脚掌踩住球时，不要过于用力，脚内扣角度不宜太大，避免身体失去重心，造成拉伤或扭伤。

专家提醒，门球运动多在户外进行，在紫外线强的时候要做好防护措施，比如戴帽子、手套，涂防晒霜等。