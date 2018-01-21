五类患者禁用硝酸甘油

以硝酸甘油为代表的硝酸酯类药物是治疗心绞痛最古老、最常用的特效药，临床上已应用近140年。因其治疗冠心病、心绞痛疗效可靠，在新药不断涌现的今天，仍是心血管病治疗中使用最为广泛的药物之一。

硝酸甘油通过扩张冠状动脉、外周静脉和动脉，增加冠状动脉血液和氧的供应，降低心肌耗氧量，改善心肌缺血和缺氧状态，缓解心绞痛症状。然而，并非所有的心绞痛都能够使用硝酸甘油。以下这5类患者，要尤其注意。

1.青光眼患者，尤其是原发性闭角型青光眼，且未经手术治疗者，应用硝酸甘油后会使眼压进一步升高，加剧眼痛，甚至出现更严重的反应。如非用不可，则需密切监测眼压及症状。已经手术治疗的闭角型青光眼或药物控制良好的开角型青光眼患者，可以使用，但需定期监测眼压。如用药后发生了视物模糊、鼻根部酸胀、眼部胀痛、头痛、恶心、眼红、怕光、流泪等不适症状，应立即到眼科就诊。

2.低血压患者。低血压患者或平常血压偏低的患者应谨慎使用硝酸甘油，因为硝酸甘油在扩张冠状动脉血管的同时，也会扩张其他血管，使血压降得更低，尤其在体位突然变动时更易发生。

3.脑出血、颅内压增高患者。硝酸甘油会扩张脑血管，使原有病情加重，因此脑出血、颅内压增高患者应慎用硝酸甘油。

4.肥厚型梗阻性心肌病患者。硝酸甘油会使该病患者左心室流出道梗阻进一步加重，甚至引起晕厥、猝死，应尽量避免应用。

5.正在应用西地那非的患者。西地那非即人们常说的“伟哥”，商品名叫“万艾可”。西地那非会增强硝酸甘油的降压作用，因此两种药物不能一起服用，以免引起严重低血压甚至猝死。