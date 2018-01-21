献血16年致身患白血病？专家：献血与患病之间没有关系

近日，一段“坚持无偿献血16年的她患了急性白血病”的视频在网上流传，视频关注了54岁来自湖南怀化的杨宏傅女士，从2001年起坚持无偿献血16年，如今却身患急性髓系白血病的现状。视频中，杨女士躺在病床上却仍然鼓励年轻人无偿献血参与公益，不少网友表示深受感动。但是，网络上也有一些声音认为杨女士的患病与她多次献血的经历有关，对此杨女士和专家都表示其中并不存在因果关系。

16年献了身体总血量两倍

杨宏傅今年已经54岁，湖南怀化人，2001年6月30日，一次出门买菜的经历让杨宏傅与无偿献血结了缘。“当时怀化街头有不少献血车，那天买菜路上看见了，就突发奇想想去献一次。”从此以后，杨宏傅基本保持着每年献血两次的习惯。4年前她从工作单位内退后离开怀化，投奔了在深圳工作的女儿李美蓉，此后又在深圳献血。

16年来，杨宏傅共计献血26次，总量8700ml，相当于身体总血量的两倍。在杨宏傅珍藏的各种荣誉证书中，大部分都是与献血相关的，有湖南省无偿献血志愿服务终身荣誉奖、全国无偿献血奉献金奖、五星级无偿献血志愿者等。

突患急性髓系白血病

2017年11月，杨宏傅的牙龈上突然出现增生，本以为只是简单的口腔疾病，没想到在后续的治疗检查中被诊断为急性髓系白血病。据了解，急性髓系白血病是髓系造血干/祖细胞恶性疾病，多数病例病情急重，如不及时治疗常可危及生命。

今年1月12日，杨宏傅结束了第一次化疗回到女儿深圳的家中休养。短短五天后，1月18日，杨宏傅第二次走进香港大学深圳医院进行第二个流程的化疗。女儿李美蓉告诉北青报记者，妈妈目前唯一的治愈方法只能依靠骨髓移植，而目前还没有找到合适的骨髓供者。

杨宏傅在当地是献血明星，但是患病后却有很多人怀疑是献血导致患上白血病。为了澄清这件事，李美蓉约网络媒体拍摄了视频，视频中杨宏傅坐在病床上，戴着口罩和帽子，呼吁年轻人参与无偿献血和公益事业。

专家称献血与患病之间没有关系

网友们对献血的误解让杨宏傅十分难受，在采访中，她反问提出这种问题的网友：“我最后一次献血是2016年10月，得病是2017年11月，这都相隔一年了，怎么还有人觉得这两件事有关系呢？”

针对网友对献血的误解，南京鼓楼医院血液科专家杨永公告诉北青报记者，没有任何临床数据或学术研究表明献血与患白血病之间有因果关系，献血人群的白血病发病率也并不比不献血人群高。“人的血液是可以再生的，只要按照目前无偿献血的规定血量和次数献血，都是非常安全的。”

女儿李美蓉则更加热心于向对献血有误解的网友们解释，她在不少知识分享平台上都贴出了自己母亲的故事，同时也告诉网友们献血对人体并没有害处，献血后自己以后需要用血也会得到很多便利。李美蓉从18岁开始也加入了献血的队伍，目前已经总计献血2200ml。

目前，杨宏傅已经开始了第二次化疗，她告诉北青报记者，如果能找到适配的骨髓捐献者，治好自己的病，痊愈后自己仍然会选择继续无偿献血，并鼓励更多的人参与进来。（记者 李卓雅）