严格落实中小学生每天锻炼1小时

国家体育总局、教育部、中央文明办等七部门日前联合印发《青少年体育活动促进计划》。计划明确提出，要切实保障体育课时，严格落实每天锻炼1小时。北方地区有条件的中小学应将冰雪运动项目列入冬季体育课教学内容。

促进计划提出的目标包括，到2020年广大青少年体育参与意识普遍增强，体育锻炼习惯基本养成；青少年体育活动的形式更为多样、内容更为丰富，体质健康状况明显改善；计划还提出要不断提高青少年身体素质，实现体育课时切实保障，每天锻炼1小时严格落实，课外体育活动广泛开展，青少年体育技能培训质量与效益持续提升，基本实现青少年熟练掌握一项运动技能，学生体质健康标准优良率达到25%以上。

同时，要实现青少年体育组织类型不断丰富，规模不断扩大，国家示范性青少年体育俱乐部达到300家，各级青少年体育俱乐部达到1.2万家，每两万名青少年拥有一家青少年体育俱乐部。各级体育传统项目学校达到1.5万所。青少年体育组织覆盖乡镇（街道）、城市社区和具备条件的农村社区。

这份计划还提出要大力发展青少年足球运动，积极开展校外青少年足球赛事活动和人才选拔与培养；要推动青少年冰雪运动的普及与提高，以筹办2022年冬奥会为契机，积极开展青少年冰雪健身项目，北方地区有条件的中小学应将冰雪运动项目列入冬季体育课教学内容，鼓励南方地区城市中小学与冰雪场馆或冰雪运动俱乐部合作，开展冰雪体育教学活动。（记者 刘旭）