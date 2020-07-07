让青少年体育俱乐部更好成长

大力支持面向青少年的社会体育俱乐部发展，也是为孩子的成长提供更多欢乐和健康

不知不觉间，暑假又来了。往常，很多家长会为孩子报名包括体育培训在内的各种兴趣班；今年，受新冠肺炎疫情影响，不少家长仍在观望。

为了让家长和孩子安心，一些青少年体育培训机构已主动做出调整。上海一家青少年武术俱乐部“复课”后，将每个班的学员人数降低一半，确保间隔1米以上，同时增加课程频次，错峰上课，让孩子可以自行安排时间“随到随上”。另一家面向青少年的田径俱乐部则开始“送课上门”，教练选定一片绿地或者一条步道，约上附近的几位学员，户外教学就可展开。

这些办法既体现了“精细化”的服务意识，值得点赞；也从另一方面反映出，青少年体育培训领域的需求在不断增长。从家庭到学校再到社会，“确保青少年健康成长”的共识，推动着体育越来越紧密地和孩子联系起来。除了校园体育课、体育活动之外，社会上的青少年体育俱乐部也在为孩子的体育生活开拓发展空间。这些俱乐部就像促进青少年体育发展的“毛细血管”，深入生活，为孩子参与体育运动提供了更多元、更专业的选择。

如今，青少年体育培训市场已形成一定规模，但各类机构“乱、弱、散”等问题在一定程度上依然存在。日前，体育总局、教育部等八部门联合印发《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》，指出要大力支持面向青少年的社会体育俱乐部发展，重点引导、扶持依托社区、企事业单位、体育场馆举办面向青少年的社会体育俱乐部。

《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》是行业发展的风向标，鼓励青少年体育俱乐部用更优质、更便捷的服务去赢得家长和孩子们的喜爱与信任。同时，这也需要相关部门推出更多务实举措去引导帮扶。这种扶持既要为青少年体育俱乐部解决眼下的实际困难，也要为行业的长远发展提供稳定、可预期的外部环境。

推动青少年体育俱乐部健康成长，也是为孩子的成长提供更多欢乐和健康。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 16 版）