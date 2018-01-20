得脑梗得肺栓塞都是因为它，当心！现在不防后果担不起

随着生活水平的不断提高，高脂肪、高盐、低膳食纤维的饮食习惯，越来越多的朋友出现了血脂异常的现象，简单的说就是血液凝结堵塞时变硬，这就是血栓，如果这种状况得不到及时的控制，后果将不堪设想。

血栓是怎么形成的？

血栓通俗地说就是“血块"，它像塞子一样堵塞了身体各部位血管的通道，导致相关脏器没有血液供应，造成突然死亡。血栓在脑部血管产生就导致脑梗，在冠状动脉产生就形成心梗，堵塞到肺部就是“肺栓塞”。

为什么我们的身体里会有血栓？人体血液中存在着凝血系统和抗凝系统。在正常情况下，二者保持着动态平衡以保证血液在血管中正常流动，不会形成血栓。但在特殊情况下，如血流变缓、凝血因子病变、血管损伤时，导致凝血功能亢进或抗凝功能削弱时，则会打破这种平衡，使人处于“易栓状态”。

在长时间乘坐火车和飞机的途中，由于缺少水分和运动，下肢静脉血流速度会减慢，血液内的栓块更易挂壁、沉积，形成血栓。又如，当人体内血管受损后，血栓开始自动形成来修复血管壁，保护血液不再外流。通过反馈机制调节血块形成的速度和大小，正常情况下，当受损部位痊愈之后，血块降解并消失。可当凝血因子病变或一些其他原因导致血块形成过程出现问题时，就导致高凝状态发生，痊愈之后血块仍然会增加，形成异常或过量血栓阻塞血管。

大多数血栓形成后、发病前，是没有任何症状及感觉的，甚至到医院心脑血管专科做常规检查，血脂、血压、心电图、CT等一切都显示指标正常。特别需要指出的是，目前心房颤动引起的血栓问题越来越多。心房颤动（简称“房颤”），是一种心律失常疾病，心房失去了正常的收缩功能，此时在心房的角落容易有血栓沉积，这些血栓可以随时脱落，顺着血流进入大脑造成脑梗，跑到腹部动脉，造成肠坏死等严重后果。但是公众不了解房颤需要抗血栓治疗，等到发生栓塞，一切都晚了。因此建议房颤患者定期到血栓专家门诊就诊，进行评估和治疗。

由于血栓在发病前极为隐蔽，发病后症状剧烈，且大多是在安静的情况下发病，因此，积极防范血栓发病非常重要。

血栓有七大帮凶

1、久坐。这包括乘坐飞机旅行、驾车或乘车、长时间在电脑前工作等。建议最好每隔30~40分钟就站起来走动一下，这样可以利用腿部肌肉的运动，帮助静脉血液流动。此外，弯曲和伸展双脚也能起到类似作用。

2、长期服用避孕药。某些避孕药中含有的雌激素和孕激素可能会增加服药者的凝血因子浓度，这会增大患者的血栓风险。与之类似，一些激素替代疗法也会增加患者出现血栓的概率。因此，在采用这些疗法之前，一定要到正规医院，请专业的妇产科医生评估可能存在的风险。

3、个高体胖。肥胖会增加血栓形成的风险，因为它降低了身体的移动性，而且会导致血液循环功能减弱。因此要降低血栓风险，就应该保持健康合理的身高体重指数（BMI），最好在18.5~24.9之间。另外，还有很多人不知道身高也会影响血栓，哈尼特医生发现，身高超过1.68米的女性和超过1.83米的男性患上血栓的风险也会上升。这是因为身高越高，血液抗拒重力运行的距离就越远，从而导致血液循环量减少，进而增大凝血风险。

4、心律不齐。很多人不知道自己患有心律不齐，因为在大多数情况下它并没有症状，通常很难被发现。但调查发现，长期心律不齐会增大血栓的风险。常见的如心房颤动，它会增加患者心脏上腔形成血栓的风险。这是因为不规则心跳会妨碍血液被彻底注入心室，血液流动速度会变缓，因而开始在上腔聚集，这就有可能导致血栓形成。如果血栓流动到大脑，就会造成中风。

5、腿部血管损伤。腿部遭受任何重大创伤都有可能让血管受伤，导致血栓的形成。此外，有研究表明大型外科手术（尤其手术涉及到髋部、下腹部和腿部）会增加深静脉血栓形成的风险，这是因为它会让患者暂时性的无法移动身体。因此，患者在手术后应在医生指导下进行正规的康复运动。

6、家族史。有些人因患遗传病（莱顿突变，即第五凝血因子基因突变）而更易患上血栓。梅奥诊所研究发现，这种遗传病与一个或更多个风险因素结合起来，会大大增加罹患血栓的概率。这包括某些肾脏疾病、抗磷脂综合征（一种自身免疫性疾病）和下腔静脉问题等。其他一些遗传性疾病如异常纤维蛋白原血症、蛋白C缺乏等也会让血栓风险增高。

7、衰老。尽管血栓会发生在任何年龄，但年龄越大，其风险越高。60岁以上的人患血栓概率会大大升高。尽管衰老是不可避免的，但健康的生活方式能延缓衰老进程，从而降低患上血栓风险。

对心脏好的8种饮品

1.水。它不含卡路里，是首屈一指的饮品。每天最好喝6—8杯。如果你不喜欢喝纯水，可以加几片柠檬、青柠或黄瓜来提味，最好不加糖或人造甜味剂。

2.牛奶。低脂牛奶或者豆奶也是健康饮品的候选项，由于大多数人没有摄取到足够的钙，每天一杯牛奶就显得尤为重要。如果是选择豆奶，要选富含钙的种类。

3.纯果汁。100%的纯果汁能防止过多摄入糖分。橙汁富含叶酸，可降低与心脏病发作危险有关的氨基酸高半胱氨酸的水平；葡萄汁含有抗氧化剂黄酮类物质和白藜芦醇，可抑制血小板凝集，预防血栓。

4.茶。如果想减少中风、心脏病的危险，那就喝茶吧。一份根据10项追踪式研究得到的调查发现，如果每天喝3杯茶（约250毫升），心脏病风险能降低11%。

5.黑咖啡。研究普遍认为咖啡有利心脏健康，但经常喝加入大量奶油和糖的咖啡会严重毁心。加了奶油的咖啡，比普通咖啡高出300—500卡路里。如果想护心，最好选纯黑咖啡、低脂拿铁等。

6.少量酒。适量饮酒，会减少冠状动脉疾病的发生率与死亡率。饮酒过量则会导致高血压、酒精性心肌病及心律不齐。

7.运动饮料。和甜果汁或碳酸饮料相比，它的卡路里含量较低，但没有果汁或牛奶那么多的营养。如果你的运动量少于每天60分钟，还是选择喝纯水吧。

8.无糖汽水。如果你在努力减肥，无糖饮料显然是个好选择。若追求口感，也要避免人造甜味剂，而且要适量饮用，一周一次足矣。

除了水以外，上述饮品只要适量饮用，对心脏都有一定好处。但有些饮品却是心脏的“大敌”。

14种抗血栓食物让血管一路畅通

1、生姜。含有姜烯酚、姜烯酮，具有超过阿斯匹林的抗凝作用，故有“血液清道夫”之称。能降低血液黏稠度，减少血小板凝集，起到预防心肌梗塞和脑梗塞之作用。

2、洋葱。含有前列腺素成分，能扩张血管，降低血液黏稠度，增加血流量，预防血栓形成。洋葱中所含的另一种成分槲皮酮可抑制血小板凝集，防止血栓形成。

3、鱼类。鱼除了可以调节血脂外，还可以使血中纤维蛋白原下降，具有抗血栓形成作用。

4、茶。科学家认为，茶可以抑制血小板凝集，促进纤溶系统活性，从而防止血栓形成。绿茶中的儿茶素成分，与阿斯匹林具有同等抗血小板凝集作用。因此，常饮绿茶不仅具有抗血栓作用，而且有助于稀释血液。

5、黑木耳。含有氨基酸、甾醇类、乌苷酸、谷氨酸、矿物质及维生素，还含有肾上腺素等多种抗血栓物质，可以抑制血小板的凝集力，从而预防血栓形成。

6、燕麦原浆。燕麦中含有丰富的β-葡聚糖和膳食纤维，可抑制人体对胆固醇的吸收，对调节血脂有很好的作用。而且，燕麦能带来较强的饱腹感，使人长时间不饿。由于燕麦中最重要的保健成分β-葡聚糖是水溶性纤维，只有溶解出来才能发挥保健作用，因此喝燕麦比吃燕麦要好。燕麦原浆的萃取技术保证了其没有任何添加、无糖、无钠，完全提取了燕麦中的所有营养成分。同时燕麦原浆是液体，保证了可溶性膳食纤维更容易被人体吸收，不需要二次转换。燕麦中的多酚类抗氧化物燕麦蒽酰胺有助抗击炎症，阻止血栓形成，抑制动脉粥样硬化。

7、橄榄油。可使血小板黏附性和血小板释放血栓素A的作用下降，从而抑制血小板凝集和血栓形成。

8、蔬菜与水果。含有维生素C与膳食纤维，可以抑制血小板凝集，降低血中纤维蛋白原的含量和血液黏稠度，从而避免血栓形成。

9、豆类。红豆、白豆、黑豆、鹰嘴豆和扁豆等各种豆类都是可溶性纤维的极佳食物来源。纤维可在小肠中与运载胆固醇的胆盐结合，促进胆固醇向体外 排泄。这一过程中，肝脏必须消耗更多的胆固醇以产生更多的胆汁盐，低密度脂蛋白胆固醇(LDL)水平随之降低。研究表明，每天食用半杯煮熟的豆子可使 LDL平均降低8%。鹰嘴豆在降低LDL水平方面效果最佳。

10、苹果。苹果也是可降低LDL可溶性纤维的优质来源，其中主要为果胶。研究还表明，每天吃一个苹果可以缓解LDL的氧化进程。发挥关键作用的 是来自苹果皮的多酚类抗氧化物质。由于LDL与自由基相互作用加速氧化进程，增加炎症和动脉斑块积聚形成血栓的风险，因此摄入抗氧化剂十分重要。另外，常吃苹果还可改善肝脏解毒能力，降低胆固醇和血脂水平。

11、坚果和植物种子。核桃、杏仁、开心果、瓜子、亚麻籽等坚果和植物种子是有益心脏健康的单不饱和脂肪和多不饱和脂肪、维生素、微量元素和纤维 素的优质来源。研究发现，以坚果和植物种子取代饮食中的饱和脂肪，可有效降低LDL和总胆固醇水平，而不会影响“好”胆固醇(HDL)水平。由于坚果和种子热量高，每天摄入量最好控制在1盎司(约合28克)以内。另外，最好不要选择多盐或多糖坚果。

12、绿茶。富含抗氧化剂的绿茶、红茶、乌龙茶和白茶等都有助于降低LDL，其中绿茶效果最好。原因是绿茶由茶叶直接烘干制成，其中的强抗氧化剂 不会因为发酵而氧化。研究发现，常喝绿茶可使LDL水平降低约2%。绿茶还可防止微血管壁破裂出血。专家建议，每天喝几杯绿茶有助降脂。

13、红葡萄柚。一项研究发现，每天吃一个红葡萄柚，坚持一个月就可使LDL水平降低20%。这可能与红葡萄柚中的柠檬苦素和番茄红素有关。葡萄 柚中还富含可溶性纤维果胶，也有助于降低LDL。专家提醒：葡萄柚会增强他汀类药物和钙通道阻滞剂等心脏药物的作用。因此，正在服用此类药物的患者吃葡萄 柚前应征求医生意见。

14、红葡萄酒或葡萄。研究发现，用于制作红葡萄酒的葡萄中所含的植物化学物质白藜芦醇可降低LDL水平。该物质具有抗氧化抗炎属性，还可防止冠心病。此外，每天一杯红酒可防止高脂饮食后血管收缩，进而降低动脉粥样硬化和心脏病发作危险。对于滴酒不沾者，可以从葡萄、蓝莓、蔓越莓或花生酱中摄入白藜芦醇。喝酒者，每天红酒不超过1至2杯，每杯5盎司(约合142克)。

提醒

已经患上血栓病的人群，要在掌握血栓病常识的基础上，跟专科医生保持密切的联系，坚持按照医生嘱咐服用药物或者其他治疗，并定时到专科医生那里复查。（综合自生命时报、今晚报）