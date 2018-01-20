患肿瘤如何服中药？因人而异

（中国医学科学院肿瘤医院放疗科 王 鑫）患肿瘤是否服中药?要因人而异。

什么情况可以?

在放化疗期间服用，服中药可以在一定程度上缓解放化疗带来的副作应。盗汗是患者身上比较常见的症状，最严重的一位患者，曾告诉我一晚上要换七八件衣服。通常盗汗的患者在经过中药调理后，效果很不错。此外，腹胀、纳差、顽固性呃逆等患者服用中药也有效果。

什么情况“不建议”?

一部分食管癌和胃癌患者因为吞咽困难或消化功能不好，通常就诊时营养状态很差。他们在肿瘤治疗期间面对的首要问题就是保证营养。而我们在治疗期间也会常规开一些西药，比如抑酸药、止吐药、保护胃黏膜药等。这种情况下如果每天再加几袋中药，对于进食本就成问题的食管癌、胃癌患者无疑增加了不小的负担。对于这部分患者，我通常并不鼓励服用中药。

什么情况“不要喝”?

“大夫，我老乡告诉我个偏方，让我每天吃十几只蝎子肿瘤就没啦!”临床上见过太多的病人，喝了几个月中药，症状越来越严重，肿瘤越长越大，甚至出现了远处转移，最后连手术机会都失去了。就是想做放化疗身体状况也早已不如几个月以前了。

建议所有肿瘤患者，确诊后先就诊正规医院咨询肿瘤相关治疗方法(通常是手术、放疗、化疗、靶向或免疫治疗)。其次，如果想吃中药，一定要到正规大型的中医医院就诊。放化疗期间如果想服用在外院开方的中药，一定要告知主管医生，切不可私下服用，以免出现问题而影响放化疗。另外，灵芝孢子粉、冬虫夏草、人参等名贵中药材，没有研究证实其有明确的抗肿瘤作用，想服用可以试试，但要量力而行。