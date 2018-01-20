血压超过130 是否吃药看两点

新版高血压指南将高血压定义为≥130/80mmHg后，门诊上遇到不少血压在130mmHg~140mmHg之间的患者来问，以后是不是需要吃降压药了?

其实，血压本身是一个生理指标，大家需要重视这个数值，但是也不要过度在乎这个数值。

血压升高主要是提醒大家，警惕身体发生了异常，注意风险评估。

对于收缩压在130mmHg~140mmHg，舒张压在80mmHg~89mmHg的人，要分为两种情况：

一是根据自身的风险水平判断，比如有些人，抽烟、喝酒、血脂高，还患有冠心病或是糖尿病，那么这部分人显示是需要积极干预的，我们中国的指南就推荐冠心病、糖尿病和心衰患者要将血压降到130mmHg以下，如果依靠生活方式无法达到血压下降，就需要进行药物治疗了。

二是对于没有多重危险因素和合并症，心血管疾病风险低的人群，可以通过控制盐和热量的摄入，加强运动，减轻压力负荷等生活方式治疗或是预防措施来改善血压情况，而不是一上来就全部都用药。

如果是在家庭初次测量血压，需要连续一星期每天在安静的状态下早晨测两遍，晚上测两遍，然后取平均值。

如果血压处于稳定状况，那么每周在家测量一次或检测一两天就可以了。

中国的高血压达标值仍是140/90mmHg，在可耐受的情况下，血压降得低一点身体会有更好的获益。

但是，对于老年高血压患者来说，如果使用了多种降压药还是难以把血压降下来的话，控制在150mmHg是可以接受的。