最新流感诊疗方案为何不见板蓝根？

在国家卫计委最新发布的《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》中，大众熟悉的抗流感病毒“明星药”板蓝根未被纳入名单，引发了市民和网友的热议。是否如部分言论所说“板蓝根已被抛弃使用”？长沙市中医医院（长沙市第八医院）药剂科副主任、副主任中药师谭文表示，板蓝根符合《方案》中所说的“疏风解表、清热解毒”类药品特征，对防治流感是有效的。

谭文介绍，板蓝根是经过千年实践证明的清热解毒类药品。普通高等教育中医药类教材《中药药理学》明确指出：在抗病毒的药理作用中，板蓝根对甲型流感病毒、乙型脑炎病毒、腺病毒等有抑制作用，尤其是流感病毒的神经氨酸酶方面，板蓝根具有抑制作用。虽然《方案》中没有将板蓝根单列，但列出了含有板蓝根的复方制剂。谭文表示，板蓝根主要适用于预防和治疗早期轻症流感。

记者注意到，国家中医药管理局有关人士曾对此回应称，《方案》中针对流感不同时期诊疗方案所列的产品只是举例，不存在没有被列入的产品被抛弃使用的说法，公众无需过度解读。（记者 彭放 通讯员 粟青梅）