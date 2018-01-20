秋冬季吃芡实 补中益气，益寿延龄

宋代苏轼是北宋文坛领袖，同时又是美食家兼食疗专家，著有养生专著《东坡养生篇》等书。他到老年仍保持身体健康。据他在著作中记述，他身体健康、腰腿壮健的原因，全都是因为他十年如一日地坚持食用煮熟的芡实，因此才上了花甲之年，依然才思敏捷，健步如飞。

苏东坡研究的芡实吃法颇为奇异：时常取刚煮的芡实，放入口中，缓缓含嚼，直至津液满口，再鼓漱几遍，徐徐咽下。他每天用此法吃芡实数十粒，日复一日坚持不懈。苏轼还钟情芡实粥，每日一碗，将其作为自己的食疗佳品，他说：“粥既快养，粥后一觉，妙不可言也。”

芡实，别名鸡头米、鸡头苞等。芡实是《黄帝内经》中记载的上品药材，也是常用的药食两用药材。《神农本草经》说芡实有“补中，益精气，强志，令耳目聪明”的功效。《本草经百种录》：“鸡头实，甘淡，得土之正味，乃脾肾之药也。脾恶湿而肾恶燥，鸡头实淡渗甘香，则不伤于湿，质粘味涩，而又滑泽肥润，则不伤干燥，凡脾肾之药，往往相反，而此则相成，故尤足贵也。”

现在的中老年人用芡实进补，最简单的是学着苏东坡先生制作芡实粥：将炒芡实50克倒入锅内，加水煮开片刻，再加淘洗干净的大米100克，粥成即可食用。常吃可健身体，强筋骨，耳聪目明。吃芡实时宜慢火炖煮、细嚼慢咽。一次不能食用太多，方能起到充养身体的作用。中老年人一般很喜欢喝粥类食物，米粥的营养丰富容易消化，特别是放些有滋补作用的原料做的米粥效果会更好，芡实煮粥就非常好，如果在搭配上薏米和山药就味道更好了，滋补的功效也会更强。

药书中说芡实有“老人食之延年”的效果，芡实在医书中记载“久食延龄益寿”。芡实能补中益气，提神强志，使人耳目聪明，久服使人轻身不饥，还能开胃助气及补肾固精。

芡实具有“补而不峻”、“防燥不腻”的优势，芡实的补肾效果胜过于山药，祛湿效果不逊于红小豆，安神效果不输给莲子，可以说是一种被埋没的补益佳品。大家都知道秋冬季节比较干燥，芡实可以润燥但是又不寒凉，尤其是芡实粥很滋补，特别适合在秋冬季吃。（隽秀）