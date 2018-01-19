电影《芳华》热映 “红三代”医疗创业者谈光荣理想

近期，电影《芳华》在各大院线热映，掀起了一轮回忆往昔的热潮。青春、岁月、革命、历史……这样的词被频频提及。人们在聊起电影里那段时光时，罗宾总能讲出一些与众人不同的细节和看法。闲谈之间，罗宾的隐藏身份——开国功勋后人，在这时候悄然“曝光”。大家都没料到，这位39岁医疗创业公司的COO，竟然是个根正苗红的“红三代”。

“红三代”的芳华 刻意避免“打标签”

“我个人非常不喜欢‘红三代’这个标签。”作为开国元帅罗荣桓的后代，罗宾坦言，这份与生俱来的“殊荣”，他并不愿意提及，甚至刻意地与那个圈子保持一定距离。除了关系密切的亲朋好友，其他人都不知道，他还有个这样“显赫”的家庭。

出生于70年代末的罗宾，在改革开放的时代长大，高中毕业去美国伍斯特理工学院读完了大学本科、硕士，回国后加入某知名高科技外企，工作几年后读了MBA，职业历经技术、销售、投融资，35岁之后考虑转型，先进入国内企业，随后华丽转身，抓住时机投身医疗行业，成了一家医疗信息化公司——联想医疗的创始人之一、COO。

他的经历，似乎与红色、政治、历史等毫无关系。“我不喜欢被人打标签，”罗宾说：“我更希望自己的价值被认可，希望用自己的能力做事情，而不是靠着标签去获得资源。从小我们上学也都是骑车、走路，并没有用家里的车或者什么资源。”

这种刻意的疏离，让罗宾甚至觉得历史跟自己没有什么关系。直到2017年，罗宾才突然感受到，作为后代的责任与使命。

2017年，秋收起义90周年，各地举办了各种纪念活动。作为主要参与者的后人，罗宾有时不得不代替日渐年老的长辈出席一些纪念活动。回归故里、重温历史，当他探寻过去的时候，那种对家人天然的亲切和理解触动了他。

“以前不能理解的事情，现在更理解了，更清楚了一些事情是为什么发生的，对自己未来的人生观，包括自己的创业，带来了很多的益处。”罗宾回忆道，小时候特别不能理解，外公作为一个家境不错的知识分子，读过大学，为什么在革命低潮期坚定地发动起义。彼时革命受挫，很多人牺牲，很多人离开，而外公仍然在继续奋斗。贴近历史，罗宾感受到的，是那种坚定的信念、对革命的忠诚、对艰难的无所畏惧和一往直前。

这也影响到了他的创业。“创业的心态，一定要调整好。我们可能每天都有革新的事，中标、产品升级、功能比别人强，可能不到24小时之内又会遇到了挑战。我记得清清楚楚，至少有二到三次，我和另一位创始人林林遇到了挑战，我们俩在小黑屋里头，研究怎么克服。每天都在走钢丝，每天都在面临挑战。心态调整好，挑战其实并不是什么问题，遇到困难，就去克服。”

家有医生母亲 更了解医疗的特点

罗宾的母亲是一名心内科医生，曾任解放军总医院某附属医院心内科主任。母亲从医，是否影响了罗宾选择医疗行业？答案是肯定的。

如同其他所有医生一样，母亲的医生职业经历，同样是从助理医师、主治医师、副主任到主任，每周都要值夜班，几十年如一日，早上8点钟门诊，晚上7、8点下班，如果有急救、抢救会更晚下班，非常辛苦。

作为医生的孩子，出入医院是常事，耳濡目染，也培养了他的一些为人处世的态度。例如，一丝不苟，责任，职业道德。“医生的工作关乎性命，必须一丝不苟。病人遇到任何的危险和风险，医务人员都会第一时间冲上去。而且母亲对待病人的态度是一视同仁的，并且从来不收红包，这就是一种职业精神。”

“医生是个特别辛苦的职业，而且要求持续地学习、不断地进步，压力也非常大。但他们的收入与付出并不成正比。我也知道现实情况下看病难、看病时间长等一些问题，还可能会发生一些纠纷，而这个行业又非常关键，所以我想，如果有一些方式能帮到他们，节约他们的时间、提高他们的效率，让他们的价值能够得到更充分的体现，无论对医生还是患者，都是非常有意义的。”罗宾说。

有这样的典范在家里，罗宾的成长也刻着不断学习、不轻言放弃的印子。就像他现在的创业公司，做的是医疗信息化，也就是帮助医院搭建信息化平台，用信息化改善诊疗流程。而这个行业早有一些成立了十几年的老企业。市场怎么打开？资金能否持续？

罗宾坦言，压力的确是很大，但新进入者有新人的优势。他认为，相比金融、电信行业，医疗行业的信息化要落后很多，新的技术变革，特别是大数据和人工智能的变革，会给这些领域带来新的机会。而且市场很大，基本不存在与友商的正面交锋。而且联想智慧医疗也不是一个贸然“跳进去”的创业者，而是在联想内部孵化了两年，做成了比较成功的项目之后，才独立出来的。

虽然承受着压力，但罗宾还是信心满满。

看好医疗行业 期望用信息化缓解看病难

从原来的高科技公司到现在医疗创业公司，罗宾不认为是回到传统行业。他更愿意把自己的创业叫做是“互联网+垂直领域”，是对医疗这一垂直领域的改造升级。

“整个垂直行业我还是非常看好的。”在罗宾看来，当前正处于一个消费升级的阶段，除了吃喝玩乐以外就是健康和教育，未来会有一个很好的增长机会。

而作为健康领域中最重要的医疗环节，医院这一主体内部，仍存在非常大的改善空间。

“我们都说看病难，难在哪里？大家都只去三甲医院看病，如果能够用一些技术的革新配合分级诊疗政策，让更多患者分流到一二级医院，甚至家庭医生那里，看病可能就不难了。”罗宾认为，在缓解看病难方面，医疗信息化可以发挥很多作用。

首先是做基础的医疗信息化。把电子病历结构化，门诊、住院、支付的数据打通，形成在院内的一整套互联互通、实时使用的结构化的电子数据，这是联想智慧医疗刚刚做的第一步。

这一步做完以后，就可以响应国家的号召，做医疗大数据，做区域甚至国家级的大数据平台。此外，还可以在院内做一些诊断的闭环，用已经结构化的数据，包括检测数据和电子病历的问诊、巡诊数据，用人工智能的手段，用数据模型的手段去做辅助诊断，辅助医生去做决策判断。

另外，包括了一些新的C端的机会，例如依托于大型医院和医联体的医院，可以做很多上门的服务，不需要让大家总往医院跑。比如今年流感高峰期，小朋友生病，大家都冲到儿童医院或者儿研所排队进行交叉感染，也许上门服务升级能解决这些问题。

一谈到创业领域，罗宾就侃侃而谈。在他眼里，医疗领域的信息化前景广阔，机会多多。“我觉得这个领域充满了新的机会和新的探索。”而作为开国元勋的后代，罗宾更坚持自我的奋斗。“总书记新年贺词中说，幸福是奋斗来的。虽然创业是痛，但也是快乐。每个时代有每个时代人的使命，都是自我价值的实现，都是为了中华民族的伟大复兴而奋斗，我们有属于我们的机遇、背景和使命，我们生在盛世，定不负芳华。”