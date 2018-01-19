常做噩梦，或是低血糖作怪

最近，67岁的吴胜华（化名）经常做噩梦，因为梦见与人打架，他在梦中手脚一阵乱动，两次从床上掉下来。经医院检查，老人头部CT、脑电图结果都正常，最后确诊为夜间低血糖。

吴胜华患有糖尿病多年，近一年来口服降糖药控制血糖效果不好，改用胰岛素注射治疗。近一个月，老人晚上睡着后频繁出现磨牙、做噩梦等问题。血糖监测结果显示，他的夜间血糖低于正常值。

长沙市中心医院老年医学科副主任李泽华副主任医师表示，冬季是夜间低血糖的高发期。因为冬季夜长昼短，相比夏天常常早睡晚起，而人体冬季所需能量比夏季多，糖尿病患者在严格控制饮食的情况下，夜间就可能发生低血糖反应。老年人肾功能减退、肠道吸收减慢，都会增加发生低血糖的风险。严重的低血糖可诱发脑血管意外、心律失常、心肌梗塞等，甚至危及生命。因此，一般建议老年糖尿病患者冬季血糖控制不能过于严格，可在医生的指导下适当调整用药，睡前可适当加餐，如一杯酸奶、牛奶或几片饼干等。

夜间低血糖往往在睡梦中发生，不会像白天那样表现为出汗、心慌、饥饿感，而常常表现为夜间盗汗、多梦、噩梦，甚至在梦中大声惊叫、手脚乱动。李泽华提醒，如果家人发现患者出现上述症状，应尽早监测血糖，特别是夜间血糖。出现低血糖症状，可以马上口服15～20克葡萄糖，也可以吃点牛奶、糖果等，如果症状没有缓解应及时就医。