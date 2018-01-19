受访专家： 哈尔滨医科大学附属第一医院心内科主任医师 盛 力

老张今年65岁，平素身体健康，没有高血压、心脏病，一个月前因为肠梗阻住了院，还做了手术。手术很顺利，但是，术后第三天夜里，老张突然感到胸口不舒服，同时浑身大汗、上不来气，持续了10分钟都不见缓解，旁边的病友立即帮他找了值班医生。经会诊和检查，发现老张是急性心肌梗死，赶忙转入心脏重症监护病房抢救，还放了心脏支架，几天后他恢复良好并出院了。

临床上，类似老张这样的病例不算罕见，这种情况称作“围术期心梗”，病人多在接受非心脏手术后3天内突发急性心梗，病情通常较为危重。这种心梗与一般的心肌梗死也略有不同。

围术期心梗在无冠心病的患者中发病率约为0.3%~3%，既往有冠心病的患者可高达33%。病因主要有以下几点：第一，为了减少手术中的出血量，外科医生常在术前要求患者停止服用抗血小板或抗凝药物一周左右，而停用这些药物会增加心梗发生几率；第二，复杂且耗时较长的手术会加重心脏负担，使其供能不足，最终也可诱发术后心梗；第三，外科手术常引起患者情绪紧张、交感神经兴奋，增加心脏负担，出现心肌缺血缺氧；第四，很多患者并无体检习惯，常不知道自己患有心脏疾病，这类人群做手术后发生心梗的几率会大大增加。围术期心梗的症状常较为隐匿，即术前患者无胸痛等表现，一旦发病，起病急、症状重，甚至短时间内就会出现急性心衰的症状。一般的心梗患者多有高血压、糖尿病或吸烟史，发生心梗前常常出现胸痛、胸闷等，心梗多由劳力或情绪激动等条件诱发。相比之下，围术期心梗比一般心梗预后更差、病死率更高。

不过，围术期心梗也是可以预防的。医生通常会在准备外科手术前充分评估患者的心脏功能，做心电图和心脏彩超等检查，初步判断患者是否合并冠心病；如怀疑有冠心病，可做冠状动脉CT和心肌酶学检查来确诊。如果患者确实存在冠脉疾病且无其他禁忌时，可服用相关药物降低心脏负荷和血脂，如β受体阻断剂、他汀类药物等，改善心脏供氧，提高对手术的耐受力。充足的休息、放松情绪等也可有效防止心梗的发生。术后72小时内，患者应密切关注自身病情变化，一旦发生紧急事件，迅速找医生诊治。这段时间也要注意保持良好心情，忌大喜大悲；保持大便通畅，必要时可用助消化药物；清淡饮食，忌油腻。（原玥）