医师资格考试改革“清单”发布

1月18日，国家卫生计生委医师资格考试委员会办公室召开2018年医师资格考试工作会议。会上，国家医学考试中心主任王县成梳理了2017年医师资格考试改革进展，并列出2018年改革“任务清单”。

乡村全科执业助理医师考试全覆盖

2016年发布的《医师资格考试工作改革方案》，明确在我国设立乡村全科执业助理医师资格考试。乡村全科执业助理医师限定在乡镇卫生院或村卫生室执业。王县成介绍，2017年，我国乡村全科执业助理医师资格考试试点范围扩大到24个考区，实际参加实践技能考试51570人，通过39772人，通过率为77.1%；参加医学综合笔试39522人，通过23171人，通过率为58.63%。2018年将在全国推开乡村全科执业助理医师资格考试。

目前，我国仅在儿科专业和院前急救岗位，实施短线医学专业加试专业内容的考试。王县成介绍，2017年，符合加试专业报名条件6389人；截至去年8月，83.35%通过加试取得资格的人员在规定范围内执业。他说，2018年继续开展院前急救和儿科专业的加试内容考试工作。各地要加强资格审核，做好短线医学专业加试考生的注册监督管理。

固定合格分数线改革基本实现

王县成说，固定合格分数线是准入考试性质的要求，可有效管理考生对考试结果的预期。2017年，除少数民族医以外，所有类别执业医师合格分数线为360分，执业助理医师合格分数线为180分，基本实现了固定合格分数线的改革工作目标。2018年，除中医类别少数民族医专业外，其他类别均实行固定合格分数线。

王县成介绍，全国临床、口腔、公共卫生医师资格考试实践技能考试基地数量，已由上千家收缩到2017年的556个。2018年，医考办将开展评估认定工作，指定符合规定标准的机构作为国家医师资格考试实践技能考试基地，进一步加强基地标准化、规范化建设，提高实践技能考试的质量。

2017年，我国在口腔、公共卫生类别的全部考点和中医类别的4个考点实施机考试点。2018年，在全部考区的口腔、公共卫生类别和中医类别中西医结合专业实行计算机化考试。

“一年两试”改革扩大试点

截至2017年，我国已在46所具有代表性的西医院校顺利开展第一阶段考试实证研究。实证研究结果表明，考试设计科学合理、组织实施方案可行，能够客观反映考生实际水平，风险基本可控。2018年，我国将在47所院校开展医师资格考试临床类别第一阶段实证研究，在国家部分住院医师规范化培训基地启动第二阶段考试实证研究。

“一年两试”是在现行考试模式的基础上，每年增加一次医学综合笔试，考生当年的实践技能考试成绩可保留到下次医学综合笔试结束。2017年，医师资格考试医学综合笔试“一年两试”试点工作在天津、海南、云南3个考区顺利进行。2018年，将扩大医学综合笔试“一年两试”试点，在天津、海南、云南和上海、福建、广西、吉林、贵州8个考区进行，试点类别仍为临床执业（助理）医师和具有规定学历的中医执业（助理）医师。