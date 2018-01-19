第521期：常吃菠菜能抗氧化、抗肿瘤 到底能不能补铁？

菠菜，是一种很家常的绿色蔬菜，尤其是在寒冷的严冬，绿油油的菠菜给萧瑟的冬季增添了一份色彩，增添了一份健康。

菠菜，原名菠薐,又名波斯菜、赤根菜，起源于亚洲的西南部波斯，唐代初传入我国。按照其播种季节可分为春波菜、夏菠菜、秋菠菜和冬菠菜。根据生长环境又可分为水菠菜和旱菠菜，水菠菜的根比较长，颜色浅红；旱菠菜的根比较短，颜色较深。

菠菜的营养价值

菠菜与其他叶菜类蔬菜一样，具有水分足、能量低、膳食纤维高、含有多种维生素和矿物质等营养特点。每100克菠菜含有水分91.2克、蛋白质2.6克、脂肪0.3克、碳水化合物4.5克，能量仅为28千卡。一斤菠菜中含的能量只有140千卡，菠菜中膳食纤维含量比较高。

菠菜含有多种维生素，尤以胡萝卜素和叶酸的含量特别突出。每100克菠菜含有胡萝卜素2920微克，仅次于胡萝卜。经常吃菠菜可以提高身体抗氧化、抗肿瘤能力、增强免疫功能等。每100克菠菜约含88微克叶酸，维生素C含量也比较高，为32毫克。

菠菜也是一种高钾低钠的食物，每100克中钾为311毫克、钠为85.2毫克；其中钾含量高于芹菜茎（206毫克/100克）、香蕉（256毫克/100克）、山楂（299毫克/100克）等，对防治高血压有帮助。菠菜中还含有其它矿物质，包括钙、磷、镁、铁、锌等。

吃菠菜能补铁吗？

老百姓经常会说多吃菠菜有助于补铁，这是有一定的误区的。菠菜中铁的含量不高，每100克中仅为2.9毫克，并且属于非血红素铁，生物利用率低，因此要想补铁还是应该选择猪肝、动物全血、瘦肉等动物性食物。所谓“菠菜补血”的说法，主要还是在于菠菜含有丰富的维生素C和叶酸。

菠菜能和豆腐一起吃吗？

菠菜虽好，也有自己的缺点，如菠菜中的草酸含量较高。草酸含量较高使得口感比较涩，也会影响钙铁等矿物质的吸收。所以有人提出菠菜不能和豆腐等一起吃。其实只要先把菠菜在沸水中焯一下，大多数草酸就可以去掉，再和豆腐等一起烹调，这样既可以享受到菠菜的美味，营养价值也会提高。

菠菜的吃法很多，无论是作为主角还是配角，无论是凉拌，清炒，煮粥，做汤，皆是一道美味。请记住，最好先开水焯一下哟。

凉拌清炒：凉拌菠菜花生，凉拌菠菜粉丝、蒜炒菠菜、淮山药枸杞菠菜等。

煮粥做汤：如菠菜猪肝粥、菠菜鸭血粉丝汤、菠菜丸子汤、菠菜蛋花汤。

蔬菜饼/面：如鸡蛋奶酪菠菜饼、菠菜面条等。 【往期精彩内容回顾】

作者介绍：马冠生，博士，北京大学公共卫生学院营养与食品卫生系教授，博士研究生导师，中国科协首席科学传播专家，从事营养与健康研究27年。现任国家食物与营养咨询委员会委员，国务院妇女儿童工作委员会妇女儿童问题专家，全国农村义务教育学生营养改善计划专家委员会委员，贫困地区儿童营养改善试点项目专家组组长，中国营养学会副理事长。2013第六届中国健康年度总评榜健康传播风尚人物，2012年获首届科学传播人颁奖盛典授予的“科学传播年度人物”奖，人民日报健康时报社“健康中国2012·十大年度人物奖”，中国营养学会2008年至2010年度营养科普工作个人一等奖。