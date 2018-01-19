湖南读者王先生咨询：这两年久站久坐后，我的腰就会痛，还伴有手足冰冷。医生说我这是肾阳虚引起的，并开了一个方子：取杜仲500克、补骨脂250克、胡桃仁20个、大蒜120克，共研细末，加水做成丸状，每服3~6克，日服2~3次，用开水送服。请问这个方子机理何在？

中南大学湘雅医院中西医结合科副主任医师蒋荣鑫解答：常言道“头痛用防风，腰痛吃杜仲”。方中，杜仲是中医常用的补肾壮腰药，《神农本草经》将其列为上品，其性温，味甘辛，入肝、肾经，具有补肝肾、强筋骨的作用。除了治疗肾虚引起的腰酸膝软疼痛之外，还常与菟丝子、补骨脂等配伍治疗阳痿、尿频、淋沥不尽，与女贞子等配伍治疗肝肾不足引起的眩晕等。现代研究证明，杜仲可持续增强肾上腺皮质功能，对阳痿、遗精及肾气不足有较好效果。补骨脂味辛、苦，性温，可补肾壮阳、固精缩尿、温脾止泻、纳气平喘，为补肾扶火要药，男女皆可用。两药相配，温补肾阳力增，兼补脾、肝，常用于肾阳不足引起的阳痿、腰膝冷痛及滑精遗尿等。胡桃仁味甘、性温，可补肾固精、温肺定喘、润肠通便，在本方中起到增强药效的作用。

需注意，由于这些药补气补肾，药性偏热，有胃肠热的人会引起和加重便秘。另外，也不宜夏天服用。（蒋荣鑫）