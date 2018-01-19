保护腰椎 这些动作要少做

专家简介：

鲁世保，首都医科大学宣武医院骨科行政主任，主任医师；首都医科大学骨科学教授，博士生导师；中国康复医学会脊柱脊髓损伤专业腰椎研究学组第二届委员会委员；中国医药教育协会医疗器械管理专业委员会常委；首都医科大学骨外科学系脊柱学组委员会系务委员、脊柱腰椎学组组长。

擅长：微创治疗腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出症，腰椎滑脱、颈椎病，微创治疗脊柱骨折，脊柱侧弯等脊柱疾病。

出诊时间：周一全天骨科专家门诊、周二上午特需门诊。

现代生活工作节奏快，很多办公室工作人员一天下来腰酸背痛，如何保护好腰椎，减轻腰部负担？首都医科大学宣武医院骨科行政主任鲁世保建议要尽量避免和减少以下行为：

久坐

人在坐立时，椎间盘的负荷要比行走时大，坐的时候要挺胸抬头，把腰部曲度坐出来。如果哈着腰，腰椎的曲度就会变直，椎间盘压力增大，容易发生蜕变，膨出或者突出，最后可能压迫神经产生症状。因各种原因需要久坐的人，坐姿要特别注意，并且尽量不要长时间久坐。

搬东西的时候采用抓举动作

搬东西的时候，按照挺举的方式，用胯部搬东西，稍微往后收一点，这样对脊柱影响比较小一些，对腰部会更好一些。抓举的方式对腰的损伤很大。

仰卧起坐

腰椎没问题的正常人，做仰卧起坐问题不大。如果腰椎不太好的话，做仰卧起坐一定要慎重。因为在做仰卧起坐时，椎间盘会被向后面挤，后面的神经容易把椎间盘挤出来，压迫神经。所以，腰椎不好的时候做仰望起坐要当心。

保护腰椎和颈椎可以选择做“小燕飞”的动作。脊柱有肌肉，其中背部肌肉对椎间盘、腰椎是有保护作用。小燕飞可以锻炼背部肌肉，腰椎不好的时候一定要练小燕飞，对人体保护作用很明显。