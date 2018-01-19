酸麻胀痛都是脊椎病的早期信号

专家简介：

鲁世保，首都医科大学宣武医院骨科行政主任，主任医师；首都医科大学骨科学教授，博士生导师；中国康复医学会脊柱脊髓损伤专业腰椎研究学组第二届委员会委员；中国医药教育协会医疗器械管理专业委员会常委；首都医科大学骨外科学系脊柱学组委员会系务委员、脊柱腰椎学组组长。

擅长：微创治疗腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出症，腰椎滑脱、颈椎病，微创治疗脊柱骨折，脊柱侧弯等脊柱疾病。

出诊时间：周一全天骨科专家门诊、周二上午特需门诊。

首都医科大学宣武医院骨科行政主任鲁世保在做客人民好医生科普问诊节目时指出，肩颈部酸麻胀痛有可能与颈椎病有关系，需要引起网友们的注意。

鲁世保介绍，脊柱包括颈椎、胸椎和腰椎，一般情况下，出现问题可能性比较大的是颈椎和腰椎。

通常所说的颈椎病，在临床上最早期的表现是颈部疼痛。颈型的颈椎病也表现为两个颈肩部的疼痛——长期工作以后，感觉两个肩部发酸、发胀，这是早期的表现。再往后面发展，有可能出现神经根症状，上肢出现放射痛，比如手麻、手痛，这些都可能和颈椎病有很大关系。

腰椎的问题——腰椎间盘突出在早期的时候表现为腰痛。病人往往会在久坐之后感觉腰酸难受，表现为腰痛。如果没有得到及时治疗，经过一段时间可能腰痛的症状有所缓解，但会突然出现下肢疼痛。这是因为椎间盘早期没有进入椎管的时候，压力比较高，表现的是腰痛，一旦突破髓核以后，压力下降，髓核压迫神经根，就会造成下肢疼痛。出现下肢疼痛，是疾病有所进展，这时要引起重视。建议病人在早期有腰痛始终不缓解的时候及时到医院治疗，拍CT和核磁，往往能够发现椎间盘突出。早期治疗非常重要。

此外，一般病人早期疼痛的症状并不明显，而是出现麻木。颈椎麻木不缓解，通过核磁共振才发现椎间盘突。所以，感觉麻木的时候也最好做个检查，提早预防并治疗。