给医生放手一搏的机会

刚刚过去的2017年，媒体报道了不少可以让人笑着流泪的医患事件：为了让医生放手一搏，年轻父亲为病重女儿写下“生死状”；患者术后两次病危，家属毫无抱怨，只因医生接下的是没人敢做的手术；感动于患者善心，医生说服家属，为1%的成功概率拼尽所能……当所有努力化为奇迹，旁观的人们不禁感叹医患“一条心”；可在结果未知时，医患间的信任，是否都能经得起“放手一搏”的考验？

生死之间有一道门，当医生奋力将死神关在门外时，常常需要患者帮把手。这一助力，实为信任。因为面对风险极高的手术，是放手，还是放手一搏，既取决于医生的勇气，更取决于患者的选择。可以想象，对每一位患者家属来说，此时在同意书上签字的笔都重逾千斤。一旦同意，就等于将渺茫的生的希望，交到另一个人手中，并做好了彻底失去的准备，这需要强大的信任为基础。对医生来说，如此生死相托，必然产生巨大的压力，只有患者给予充分的信任，才能免除后顾之忧，甘愿承担风险，专心救人。

现今环境下，医患之间能够达到上述信任的并不多。正因如此，每一次类似事件，才能够成为“新闻”，被放大宣传。新闻之外更常见的情况是，患者对医生的不信任，导致很多医生不得不将“不出错”放在考虑的首位，变得束手束脚。如此，矛盾或许没有被激发，患者和医生却同时成了输家。能够“拼一把”治好的疾病，只能维持现状；可以精进或有所突破的医术，只能原地踏步甚至倒退，让未来惠及更多患者的希望成为泡影。

医学是经验科学，它的许多进展，都与冒险和勇气密不可分。19世纪，在外科学领域流传着一个关于心脏手术的魔咒，它来自被尊为“外科之父”的奥地利医生西奥多·比尔罗特：“在心脏上做手术，是对外科艺术的亵渎。任何一个试图进行心脏手术的人，都将落个身败名裂的下场。”但1896年，德国外科医生雷恩接诊了一名被刺中心脏的22岁患者，是遵循大师的训诫，还是放手一搏？最终，雷恩成功地完成了手术，病人幸运地活了下来。人类就此在心脏手术中成功地迈出了第一步。

就像中国科学院院士陆林所说，由于医学科学发展的局限性，医生有时需要冒险使用新技术，才能治疗疑难疾病，而这种勇气，来自社会和病人给予的鼓励和支持。别忘了，医生和患者从来都是站在同一条战线的，面对疾病，需要的是同心协力。患者若能给医生一个放手一搏的机会，可能就是给了自己“生”的希望，也给了更多同病患者“生”的希望。（记者 张 芳）