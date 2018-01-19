持续腹泻 竟然是“过敏”

江苏省中医院消化科周晓波主任医师介绍，病区曾收治一名患者赵某，65岁，两个月前无明显诱因出现腹痛、腹泻等症状，每天4次以上稀便，外院胃镜诊断为“十二指肠炎”，服用制酸剂和抗炎药过后，病情稍微好转。一个月前，赵某腹痛、腹泻症状突然加重，而且出现黑便，踝、膝关节肿痛，四肢散在红斑、皮疹，遂复查胃镜诊断为“慢性胃炎、十二指肠炎”，但用药之后病情仍然不见好转，被苦苦折磨了近2个月，赵某几经辗转来到省中医院消化科求诊。

主任在查房时发现患者四肢有红斑、红疹呈对称性分布，详细追问病史时发现，“以前腹痛、腹泻时伴有下红斑、红疹”，未予重视。结合赵某的症状和病史，经过相关检查及相关科室会诊，最终确诊为“过敏性紫癜”。

周晓波主任医师介绍，如今各式各样的过敏层出不穷，几乎无处不在：有时候闻闻花香，喷嚏会打个不停；小孩在草地上打滚玩耍，皮肤就变得奇痒难忍；去夜市吃点海鲜，皮肤上就起满红斑……这些都是过敏“小儿科”，如果脏器过敏，轻者像上述患者出现腹痛腹泻，重者甚至过敏休克，危及性命。

中医认为，过敏与体质有很大的关系，属于中医特禀体质（先天禀赋不足的体质）之一。多由于先天禀赋异常，正气不足，肺卫不固，以至于风、寒、燥、火、湿等病邪入侵所致。

如何抗过敏呢？

1、远离过敏原,中医调理。患者在远离过敏原的同时，通过一些方法来积极改善体质、扶助正气。可以通过中药调理如黄芪、防风、白术等，可以补气固表、脾胃、祛风散风，对于抵抗外邪入侵，提高人体抗病能力，预防过敏性疾病均有明显功效。

2、保持充足的睡眠和适当的体育锻炼。增强机体的抵抗力和适应能力。运动专家进行的3项研究指出，每天运动30～45分钟，每周5天，持续12周后，免疫细胞数目会增加，抵抗力也会相对增加。

3、保持乐观情绪。乐观的态度可以使人体处于一个最佳的状态，尤其是在现今社会，人们面临的压力很大，巨大的心理压力会导致对人体免疫系统有抑制作用的激素成分增多，所以容易受到感冒或其他疾病的侵袭，乐观的情绪非常重要。

4、限制饮酒。每天饮低度白酒不要超过100毫升，黄酒不要超过250毫升，啤酒不要超过1瓶，因为酒精对人体的每一部分都会产生消极影响。

5、每天适当补充维生素和矿物质。身体抵抗外来侵害的武器，包括干扰素及各类免疫细胞的数量与活力，都和维生素、矿物质有关。