国家流感中心：全国流感活动仍处于较高水平

人民网北京1月18日电 （记者王君平）国家流感中心近日流感监测结果显示，全国流感活动仍处于较高水平。今年第二周，北方省份流感样病例标本中流感病毒检测阳性率为46.7%，略低于前一周，但仍高于过去3年同期水平；南方省份流感病毒检测阳性率为43.5%，高于前3周水平，也高于过去3年同期水平。

国家流感中心主任王大燕说，目前我国北方流感活动趋势略有下降，南方地区流感活动呈整体上升趋缓，流感样病例聚集性发热疫情呈下降趋势。总体上处于流感的一个高峰阶段，不能放松警惕。

监测显示，2018年第二周，全国（未含港澳台地区）报告流感样病例聚集性发热疫情119起，以乙型流感导致的聚集性疫情为主，近两周流感样病例聚集性疫情呈下降趋势。目前，我国已建成了包括408家流感监测网络实验室、554家哨点医院的国家级流感监测网络。

监测显示，今年流感的优势毒株是乙型流感的一个系，但甲型病毒也在同时流行，目前未发现耐药性流感病毒变异。王大燕指出，目前各型别流感均未发现影响疾病严重性和耐药性的流感病毒变异，不具备出现流感大流行的生物学基础。预计多数地区随着学校和托幼机构放假，季节性高峰将出现回落。

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 13 版）