防流感，试试中医小妙招

入冬以来，我国各地流感高发。北宋杨士瀛所著的《仁斋直指方》写道：“治感冒风邪，发热头痛，咳嗽声重，涕唾粘稠。”清代林佩琴在《类证治裁》中提出：“时行感冒，寒热往来，伤风无汗，参苏饮，人参败毒散。”

预防流感，中医有不少简便易行的小妙招：

⒈热水泡脚。每天晚上热水泡脚，可以改善足底部的血液循环。除了驱寒散风，还可温通阳脉。人体所有的阳经都从足部起始，热水浸泡可达到养生保健、预防感冒的功效。每晚用较热的水泡脚15分钟，水中可以滴入一些醋或者放少量花椒。泡脚时，水量要没过脚面，泡到双脚发红。还可以用掌心上下揉搓足底部的涌泉穴，驱除体内的寒气。尤其出现头痛、畏寒、周身疼痛等轻度不适症状时，热水泡脚有助于阻断感冒的发生。

⒉按摩穴位。头面部穴位按摩对防治感冒有重要作用。中医认为，头部为诸阳之会，人体经脉的阳气在头面部交汇，按摩头面部的穴位能防治感冒。每天早晨先将两手对搓，掌心温热后以掌心对迎香穴上下按摩18次，可以预防感冒及减轻感冒鼻塞、流涕等症状。此外，来回按摩太阳穴、风池穴直到发热，也能预防感冒及减轻感冒后头痛、颈项不适等症状。

⒊室内熏蒸。在流行性感冒高发的季节，如果家里有病人，除了做好通风及隔离以外，建议使用艾叶或者艾条燃烧，用其燃烧产生的气体对室内空气进行熏蒸。研究表明，艾叶燃烧时产生的气体能抑制空气中的流感病毒、细菌等微生物的繁殖，起到预防感冒的作用。每平方米使用艾叶5克或艾条1支，熏蒸30—60分钟即可。如果家里有呼吸道过敏或者哮喘患者，最好在医生的指导下使用。

⒋合理作息。适当进行体育锻炼，如散步、跑步、爬山、打球、练太极拳、八段锦等都可以增强体质，提高机体抵御病毒侵袭的能力。保持充足睡眠，尽量不要熬夜，感到身体疲劳了就及时休息，保持精力充沛。此外，早晚要适当添加衣服，睡眠时室内温度在18℃—22℃为宜。

⒌调整饮食。感冒期间，避免热量过高、脂肪过剩的饮食。荤多素少的饮食不但会加重消化系统负担，使身体免疫力下降，而且会化湿生热，造成痰热内盛，对人体不利。均衡搭配蛋白质、糖分、脂肪、矿物质、维生素等，有助于增强体质。多补充绿色的食物，也有利于提高免疫力。

⒍中药茶饮。对儿童，可使用芦根、桑叶、金银花各3克，开水冲泡后代茶饮，每日1剂，连服3—5天。对成人，可使用金银花、薄荷、生甘草各3克，水煎或代茶饮，每日1剂，连服3—5天。中药茶饮适用于易患咽喉肿痛或与流感病例有密切接触史的人。经常感冒的人、老人、婴幼儿、孕妇、伴有多种慢性疾病等特殊人群，最好不要乱吃药，建议及时到医院就诊。

（作者为北京中医药大学东方医院呼吸热病科主任医师）

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 19 版）