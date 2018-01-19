甘肃农民自产中药材免征增值税

人民网兰州1月18日电 （记者银燕）甘肃省政府办公厅近日印发《关于支持陇药产业发展政策措施的通知》。根据《通知》，甘肃省将采取一系列产业扶持措施支持中医药产业（陇药）的发展。其中提出，农民自产中药材免征增值税。

《通知》要求加快建设中药材种子种苗集中繁育基地和标准化种植基地，良种生产基地每亩补助2000元，种苗繁育基地每亩补助1600元，标准化种植基地每亩补助400元。建立企业与药农的合作对接机制，在保证质量的前提下，允许中药饮片生产企业对地产品种从农户或市场收购。

全面落实国家支持战略性新兴产业、实体经济、企业技术创新、农产品初加工等方面的各项税收优惠政策。农民自产中药材免征增值税，对月销售额不超过3万元（按季销售额不超过9万元）的增值税纳税人，暂免征收增值税。对纳税人从事中药材种植所得，免征企业所得税。开展中医药购销行业农产品增值税进项税额核定扣除试点，对甘肃地产药材品种在全省范围内执行农产品税收抵扣政策。

《 人民日报 》（ 2018年01月19日 13 版）