国家公布13种抗流感中成药

河北省食药监局昨日发布信息，日前，国家卫计委公布一批抗流感病毒推荐药物，河北省14家企业在产有关药物上榜，涉及5大类18个产品。

日前，国家卫计委发布《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》，并公布一批抗流感病毒推荐药物，这是流感诊疗方案时隔7年的首次更新。新方案明确，对于流感治疗，发病48小时内，抗病毒治疗效果最佳，国家卫计委推荐了抗病毒药物、中成药和中药饮片，连花清瘟胶囊、奥司他韦等入选推荐药物。

据悉，中医治疗方案分为“轻症辨证治疗方案”“重症辨证治疗方案”和“恢复期辨证治疗方案”，共推荐13种中成药和饮片。轻症辨证治疗方案——风热犯卫，常用中成药有疏风解表、清热解毒类，如金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、清开灵颗粒（口服液）、疏风解毒胶囊、银翘解毒类、桑菊感冒类等。儿童可选儿童抗感颗粒、小儿豉翘清热颗粒等。热毒袭肺，常用中成药有清热解毒、宣肺止咳类，如连花清瘟胶囊、银黄类制剂、连花清热类制剂等。儿童可选小儿肺热咳喘颗粒（口服液）、小儿咳喘灵颗粒（口服液）、羚羊角粉冲服。按照《方案》推荐中成药物名单，河北省有14家企业在产有关药物，共涉及5大类18个产品。