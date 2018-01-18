冬天心脏要过“五道坎”

数九寒冬，对全身各个器官都是一次全新的考验，尤其对于心脏来说更是一个极大的挑战。要防止心脑血管疾病发生，我们的心脏在寒冬就要过好“五道坎”。

温度坎

研究显示，在寒冬季节，心脏病突发事件比其他季节高两三倍。由于室内外温差大，加之气候干燥，人的生理机能反应比较迟缓，时常处于应激状态，这样就加大了心脏的负荷。对于患有心脑血管疾病者，可造成供应心脏血液的冠状动脉痉挛，使得原本因粥样硬化而狭窄的血管更加狭窄，甚或发生闭塞、斑块破裂，从而发生心绞痛或心肌梗死。因此，有心血管疾病的人一定要注意保暖，尤其要护好头部、手部、脚部。外出时要戴手套、帽子、围巾，穿大衣，睡前用热水烫烫脚，夜间上卫生间时要穿上衣服，洗澡时先放热水，等水温合适后再脱衣服。大风降温时，不要迎风行走。

睡眠坎

高质量的睡眠就相当于给心脏充足了电，每晚保证7~8小时的睡眠对健康最有利。美国一项调查显示，睡眠时间过长或过短都会增加患心血管病的风险：每天睡眠小于6.5小时的人，心血管病的发病率上升15%，冠心病的发病率上升23%；每天睡眠超过9小时且睡眠质量较差的人，心血管病的发病率上升63%。

呼吸坎

呼吸道感染在冬季高发，导致肺组织的氧交换能力降低，容易诱发急性心肌梗死、猝死等。

调药坎

血管遵循“热胀冷缩”原理，天气变冷时，会使血管收缩更明显，进而导致血压升高、波动明显，原有的药物剂量并不一定能控制和管理好血压。因此，当天气剧烈变化时，患有心血管疾病的人除了要按时、规范用药外，还要根据气候变化，在医生指导下调整药物，千万不能自己在家随意调整药物剂量和种类，以免发生意外。

运动坎

持之以恒的运动可以改善心脏功能，不要因为天气寒冷而久卧不动。心脏功能不好的人要在太阳出来后再运动，运动强度要适当，时间应控制在1小时以内，最好选择散步、慢跑、打太极拳等运动。遇大风降温天气最好不出门运动，可以在室内适当活动。