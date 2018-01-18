茶是仅次于咖啡的大众饮品。如果你喝茶，一定会注意到杯子、茶壶壁上留下的深褐色茶垢。爱喝茶的人将这些茶垢称为“茶山”，就像古董上的包浆，“无茶三分香”。但传言说，茶垢里面有很多重金属，还有亚硝酸盐，如果不清洗掉可能会危害健康，甚至有“喝茶不洗杯，阎王把命催”的说法。茶垢到底是什么？会不会有害健康呢？

茶垢中主要是茶多酚

曾经有观点认为，茶垢是碳酸钙或碳酸镁沉淀（水垢）吸附了茶黄素、茶红素等色素。另有观点认为，茶汤表面形成的漂浮物是茶叶表面的蜡质。事实上，这些说法都不对。

实验表明，茶垢的主要成分是茶多酚，少量金属离子参与了茶垢的形成。由于绿茶的多酚类物质更多，因此它更容易形成茶垢，而经过深度发酵的红茶、黑茶的茶垢比较少一些。当然，不同类型的茶形成的茶垢成分基本相似。

茶垢是茶多酚在空气氧化作用下产生的聚合物，因此主要在水线附近形成并附着在容器的内壁上。研究显示，随着时间的延长，茶垢中聚合物的分子量逐渐增加，这意味着多酚的聚合反应还在缓慢进行。因此，泡茶时间越长茶垢越不容易去掉。

重金属元素不存在

隔夜茶的茶汤表面常常有一层带有金属光泽的“油膜”，让人误以为其中有某种重金属。不过，从茶汤中沉积下来的茶垢转身就释放重金属到茶汤里面，这本身就不符合逻辑。其实，这层膜的成分和杯壁上的茶垢并无明显差异，也是以茶多酚聚合物为主，不过它确实含有少量金属离子。

元素分析表明，茶垢的绝大部分成分是碳、氧元素，来自多酚聚合物，也有少量钾、钙、镁、铝、锌、硒等元素。金属元素主要以不溶于水的碳酸盐或氢氧化物的形式存在，其中钙元素是茶垢形成的主要促进因素，主要来自泡茶的水。铅、砷、镉、汞等重金属污染物并不是茶垢的主要金属元素，因此喝茶之人不必担心。

盖上杯盖可减少茶垢形成

尽管茶垢并不影响喝茶，也不会对健康产生危害，但有不少人觉得茶垢让杯子显得很脏，因此希望茶垢少一些，不妨试试下面几个方法。

第一，喝完茶及时清洗是减少茶垢沉积最有效的方法，如果总是泡隔夜茶，茶垢难免形成“包浆”。

第二，在碱性条件下茶多酚的氧化速度加快，形成茶垢的量增加，因此泡茶的时候放一片柠檬可以减少茶垢的形成。国外有研究者发现，一次泡一袋英式红茶形成的茶垢比一次泡两袋的还多，一次泡五袋竟然不形成茶垢，这很可能是因为茶叶中的多酚让茶汤的pH值下降。

第三，钙离子是形成茶垢的关键元素，因此水越“硬”茶垢越多，而用纯净水泡茶形成的茶垢也会少很多。

第四，茶垢的生成量主要取决于茶汤与空气接触的面积，因此大口茶杯形成茶垢的量会更多一些，盖上杯盖也可以减少茶垢形成。

看完这些，想必很多人可以理直气壮的不洗杯子了吧。如果你还是想去除茶垢，怎么折腾都行，但千万别把你家紫砂壶上的茶山蹭掉了。