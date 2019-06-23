受访专家：中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员 何丽 本报特约记者 陈然

不同的茶叶有不同的营养成分和健康功效，人们可根据自己的身体状态选择适合自己的茶种。选择质量好的水对泡茶也十分重要。

俗话说“水为茶之母”。在日常生活中用不同的水冲泡茶叶时，茶汤的颜色、滋味甚至保健效果都会有明显变化。有研究表明，自来水、纯净水和矿泉水等冲泡绿茶后，茶汤的颜色和抗氧化活性有差别。纯净水冲泡的茶抗氧化能力最高，矿泉水次之，茶汤呈亮黄色；自来水冲泡的茶抗氧化性最低，深黄色并略浑浊。

自来水呈弱碱性，当用自来水冲泡绿茶时，茶汤始终为碱性，会氧化茶叶中的多酚类成分，导致抗氧化性下降、颜色加深。矿泉水虽也为弱碱性，但冲泡茶叶的过程中茶会从弱碱性转为弱酸性，不会引起茶多酚的大量氧化。而纯净水为弱酸性，冲泡的茶汤颜色更好、抗氧化能力更强。选用弱酸性的水泡茶能保存其抗氧化活性。

由于日常生活中常见水的碱性都不强，只要在水中加入几滴具有较强的抗氧化能力的柠檬汁就能起到调节茶汤味道、保护茶多酚不被氧化的作用，使茶汤在较长的时间内不会变为褐色。如果没有柠檬汁，选用纯净水冲泡茶叶也是很好的选择。