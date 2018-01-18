数九寒天，北风刺骨，是疾病的多发季节。此时若能多食用耐寒、有助于提高免疫力的食物，对预防某些疾病会有一定的益处，有助于增强人体抗寒防病能力的食物有：

肉、蛋、奶

按照营养学家推荐的每人每日蛋白质的摄入量1.0～1.2克／公斤体重，寒冬季节应以优质蛋白为主，包括奶、蛋、肉和豆类及其制品。优质蛋白含人体所必需的氨基酸量较高，是核蛋白、激素、酶和抗体的重要组成部分，也是维持“热量”的重要来源。

尤其是羊肉“味甘，大热”，有益气补虚、温中暖下之功效，对预防肺部感染、支气管炎、哮喘、贫血、腰膝酸软及诸多虚寒证也有益处。

辣椒

辣椒富含胡萝卜素、蛋白质、脂肪、维生素C及钙、磷、铁等营养素。研究发现，辣椒所含的辣椒素，可增加胃酸分泌，增强食欲，还能使人心跳加快，毛孔张大，皮肤毛细血管扩张，血流加快，可以起到“暖身”的效果。大枣

大枣含蛋白质、糖类、有机酸、多种维生素及微量元素。常吃红枣可防气血不足、营养不良、脾胃虚弱和保护肝脏，增强肌力和免疫力。大葱

大葱能祛风解表，清肺健胃，软化血管。冬春季多吃些大葱，对预防呼吸道、消化道疾病和动脉硬化均有益处。蒜苗

蒜苗富含维生素C和杀菌素，常吃蒜苗可预防各种急、慢性传染病，对动脉硬化、贫血、冻疮及消化系统等疾病不无裨益。

木耳

木耳含有丰富的蛋白质、脂肪、粗纤维、维生素、微量元素和脱氧核糖核酸等。药理实验表明，木耳能提高人体淋巴细胞转化率，增加巨噬细胞吞噬功能，从而增强人体免疫力和抗寒能力。

三九贴

三九天要多穿衣物，尽量减少身体暴露在外面的部分，以此来达到保暖的目的。此外，在民间还有“三九贴一冬，来年无病痛”的俗语。然而，多数人都知道“三伏贴”可用于冬病夏治，却不了解“三九贴”可用于冬病冬防。

中医学认为，“三九”时大自然处于阴阳交替的阶段，即所谓的“阴极而生阳”，也是人体阳气最弱的时候。此时最容易患病，尤其易患呼吸道疾病。“三九贴”就是依据中医“天人相应”理论，顺应四时特性的一种内病外治疗法。冬至后天气寒冷，人体阳气内敛，气血运行缓慢。

根据中医“虚则补之”、“寒者温之”、“内病外治”的理论，在“三九”时段采用具有辛散温通功效的中药进行穴位贴敷治疗，可疏散风寒、温补肺肾，起到疏通经络、平衡阴阳、止咳平喘、调和脏腑的功效，利用药物敷贴穴位，扶助人体的阳气，从而达到增强人体抵抗力、祛除疾病的目的。