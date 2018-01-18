10批次食品抽检不合格

近期，国家食品药品监管总局组织抽检水果制品、饮料、特殊膳食食品、食用农产品和糕点等5类食品196批次样品，不合格样品10批次。其中，抽检水果制品47批次，不合格样品2批次；饮料23批次，不合格样品1批次；特殊膳食食品19批次，不合格样品2批次；食用农产品75批次，不合格样品5批次；糕点32批次，未检出不合格样品。

不合格食品中，毒死蜱检出值不合格样品4批次，具体为：广州市白云区广州江南果菜批发市场经营管理有限公司（鲜菜区331档）销售的来自广州市白云区广州江南果菜批发市场普平蔬菜购销部的芹菜，上海市宝山区江杨北路98号市场上海市宝山区徐运强蔬菜经营部销售的菠菜，陕西省西安市长安区张召峰蔬菜批发部销售的菠菜，吉林省长春蔬菜中心批发市场绿园区民香蔬菜经销部销售的来自吉林省长春市绿园区长春东北亚物流有限公司粮油市场分公司的芹菜，检出值分别比国家标准规定高出31.0倍、2.4倍、5.9倍、2.6倍。

二氧化硫残留量检出值不合格样品2批次，具体为：天猫康辉食品旗舰在天猫销售的标称广东康辉集团有限公司生产的康辉雪梅以及京东聚怀斋养生堂在京东商城销售的标称温县聚怀斋食品有限公司生产的冬瓜条，检出值分别比国家标准高出6.4倍、2.0倍。

界限指标-锌、大肠菌群、脂肪、腐霉利检出值不合格样品各1批次，具体为：锦江麦德龙现购自运有限公司长沙开福商场销售的标称锦江麦德龙现购自运有限公司经销的圣安娜天然矿泉水，界限指标-锌检出值比产品包装标签明示值下限低98.1%；深圳华润万佳超级市场有限公司好来分店销售的北京恒元康科技有限公司代理的安吉兰德有机米粉，脂肪检出值比产品包装标签明示值低37.9%；深圳华润万佳超级市场有限公司华强路分店销售的北京恒元康科技有限公司代理的安吉兰德有机米粉，大肠菌群不符合国家标准；河南省郑州市中牟县万邦物流园销售的韭菜，腐霉利检出值比国家标准高出1.25倍。

针对上述不合格产品，国家食药监总局已通报相关省份依法予以查处，并要求北京、上海、河南、广东等省（市）食品药品监督管理局责令食品生产企业、进口商查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；要求上海、湖南、广东等省（市）局责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；要求吉林、上海、河南、广东、陕西等省（市）局责令食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告，食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险；要求北京、浙江等省（市）局责令网络食品交易平台对不合格产品立即采取下架等措施控制风险。