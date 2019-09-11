石家庄市市场监管局：样品抽检全合格 今年月饼放心吃

中秋节临近，为进一步加强节令食品监管，保障人民群众中秋节饮食安全，近期，石家庄市市场监管局组织开展了月饼专项监督抽检工作。

据了解，本次专项监督抽检主要检测了山梨酸、苯甲酸、糖精钠、丙酸及其钠盐、钙盐、脱氢乙酸、着色剂、菌落总数、大肠菌群、霉菌等项目。经检测，样品抽检全部合格。

市场监督管理局提示广大消费者，购买月饼时需注意检查包装的完整性，观察包装盒的标签上是否标注厂名、厂址、产品执行标准号、配料表、生产许可证号等内容；关注生产日期和保质期，以避免购买到过期产品。建议优先选择知名品牌和信誉好的企业生产的月饼，不要贪图便宜购买“无厂名、无厂址、无生产许可证号”的“三无”月饼。如果在购买月饼等食品时发现存在食品安全问题，请及时拨打12315进行投诉举报。

同时，河北省市场监督管理局在全省范围食品生产、经营环节组织开展了月饼专项监督抽检。总体情况：共涉及天津、上海、河北、山东、广东、湖北、江苏、辽宁、黑龙江、内蒙古、云南、浙江12个省（市）71家企业生产的116批次月饼产品，全部合格。（记者 李惺）