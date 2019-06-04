醪糟，老祖宗留下的好食物

醪糟汤圆、醪糟鸡蛋、醪糟银耳羹……这些用醪糟制作的美食总能让人百吃不厌。除了口味香甜醇美，醪糟在营养方面有没有优势？

醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。 我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。

从营养方面分析，醪糟也有很多特长。第一，经过酿制，糯米中的淀粉转化成单糖和低聚糖，有利于人体快速补充能量，特别适合中老年人、孕产妇、肠胃不好的人以及身体虚弱者。我国许多地方有给坐月子的产妇、大病初愈者食用醪糟美食的风俗。第二，糯米发酵过程中会产生乳酸、乙酸、柠檬酸等有机酸，这些有机酸与其中的葡萄糖等糖类一起赋予了醪糟酸甜可口的特殊风味，发酵过程中产生的醇、酯、酸等芳香物质赋予醪糟独特的芳香。这些物质有助于刺激消化液分泌，增进食欲。第三，糯米中大部分的蛋白质是不溶于水的(比如谷蛋白、醇溶蛋白、清蛋白、球蛋白)，经过发酵，有一部分会被分解成游离氨基酸和多肽类，更利于人体吸收。第四，由于微生物的作用，跟糯米相比，醪糟中的维生素B2、维生素B12、烟酸等B族维生素含量有所提升。

醪糟虽好，但严重胃酸过多、胃溃疡、胃出血、肝病患者不宜饮用。▲