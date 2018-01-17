如何防骨折？这六个动作要小心

今年58岁，刚退休的陈阿姨，跟着同社区的小姐妹学太极拳，才两个星期就吃不消了，去医院骨科一看，哟左膝关节肿了，难怪一下蹲，膝关节立马疼得受不了。

另一位60岁的陈阿姨，出门买菜上了公交车，因为车位没抢到，一手拉着扶手，一手提着重物，结果突然急刹车，没站稳，闪了腰，直接进了医院。

昨日，钱江晚报记者在浙医二院、省中医院、省人民医院等骨科和骨质疏松中心采访，发现骨脆脆的真多；门诊量比秋季多两三成。省中医院骨伤科主任童培建说，收治的骨关节炎患者主要有两种，一种是受凉了，还有一种是运动不当伤着了。

省人民医院骨质疏松专家应奇峰说，每到冬天，门诊骨质疏松症患者会多两成，除了骨痛、骨酸胀的，各种骨折也频繁发生。果然，钱报记者走进病房，一对90岁的老亲家住在一间病房，一个从床上滑下来腰椎骨折，一位在超市被挤了一下摔倒髂骨骨折。闹得一家老小过年也过不安耽了。

练太极拳膝盖痛

膝关节损伤了

关节寿命是60年还是80年，全看后天保养。关键期之一就是更年期。

退休后开始运动的都市人不少。尤其是女性，这个时候正好处在更年期，因为激素水平下降的影响，骨量急剧减少。童培建主任就接连着遇到几个爱打太极拳的老阿姨，来看病都说自己走路不利索，膝盖疼。

童培建主任提醒，太极拳虽然看着舒缓，但有很多下蹲动作，屈膝时动作不规范，会导致关节受压过多，在初学者中尤为常见。

比如练太极拳时，步幅跨得过大，容易造成上身的僵硬，反过来下肢失去良好支撑力与平衡性，对膝部的压力就过大了。屈膝太多、膝盖超过脚尖，或者一味追求低档步型，长久练习，也容易造成膝部疲劳性损伤。

冻出来的关节炎也不少

童培建主任说，一月初，有个65岁的大伯，跟团到东北雪乡住了几天，还学了滑雪，但东北室内暖气足，室外特别冷，他保暖工作没做好，回杭州之后，膝关节肿痛，活动明显受限。

每年有2500例左右的患者去浙医二院骨科安装人工关节，国际援助组织“健走行动”合作方是省中医院骨科，人工关节置换之所以越来越普遍，就是因为太多的人人未老关节却不顶用了。

浙医二院骨科主任严世贵列举了骨关节炎发病的一些危险因素，比如高龄、肥胖、雌激素缺乏、骨密度异常、过度运动、吸烟、维生素D缺乏等。

常见骨折来自这些生活小节

四五十岁的中年女性，骨头看不到的损害就是骨质疏松——白天穿高跟鞋，晚上就脚痛；走路久了就塌腰驼背；晚上抱着抱枕睡，早晨膝关节就酸痛……这种时候就需要补充骨量，保护软骨了。

应奇峰说更年期女性如果任由骨量流失，最后容易演变成连咳嗽喷嚏、提拎重物、睡觉翻身等都会突发骨折的“骨松脆”状态。

他讲述了骨质疏松症患者尤其是老太太容易骨折、摔倒的常见情况。

1、手提着重物上楼，稍有不稳，闪腰。

2、在家里搞卫生，拖把或扫帚把手不够长，或清洁地板时弯腰幅度过大，也可能骨折。有的跪着擦地，常弯腰，损伤也很大。

3、运动时手弯腰碰地或单脚支撑用另一腿抬高压腿，可能造成椎体压缩性骨折。

4、床过高，高度超过小腿，下床时没踩实，也会闪到腰。

5、甩手锻炼，肩颈扭了。

6、冬天洗澡空间密闭，没有扶手，老年人一旦头晕，墙壁、地砖又往往比较光滑，摔倒最严重的就是髋关节骨折。

要预防，除了注意日常活动的姿势，更重要的是维护好骨密度，预防骨质疏松。