吃芒果过敏容易诱发一般性皮炎

刚刚热映的电影《前任3：再见前任》中，对芒果过敏的女主角吃芒果吃到满身起疹子，被朋友送去医院救治。很多爱吃芒果的市民有过类似的体验,只是多数症状能自己消失。专家提醒,曾经对芒果过敏的人，以后最好不再吃芒果，否则容易诱发一般性皮炎、湿疹，甚至可能引起过敏性休克。

湖南省妇幼保健院皮肤科副主任医师程晓明介绍，对于大部分吃芒果患接触性皮炎的人来说，过敏是直接接触引起的。例如，剥开皮直接咬着吃，芒果汁沾到口边或脸部的皮肤上，引起过敏。正确的食用方式应该是，把芒果切开后拿勺子舀着吃，或是将芒果切成小块，用叉子直接送到口中，使嘴部口周及面部尽量不接触芒果汁液。

吃芒果出现过敏现象，应立即停止食用并及时处理。如果出现轻微过敏症状，如轻微红疹、脱屑、轻度瘙痒等，可用金银花、野菊花煎煮后放凉，敷在患处，几天就会恢复；也可用抗过敏软膏涂抹患处，以达到止痒消炎目的。在用药过程中忌用热水洗脸，停用化妆品。如果发生严重过敏，如面部出现大片红疹，局部水肿，甚至全身红斑、呼吸困难等情况，应及时到医院就诊进行药物抗过敏。

需要提醒的是，若反复出现吃芒果过敏症状，说明对芒果不耐受，建议到皮肤专科做变应原测试或食物过敏激发试验确诊。如果确诊对芒果不耐受，除了要尽量少吃或不吃芒果外，建议避免接触油漆及芒果的树干、茎叶，特别是要避免接触到芒果树的汁液。