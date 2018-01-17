预防流感，戴口罩勤开窗就OK？

核心提示：近段时间，我国多地流感呈高发态势。流感病人的出现，使有的家庭全家中招，医院门诊人满为患。家有流感病人如何保护家人不受传染？重症流感病人如何早发现？省会多家医院感染管理及急诊科专家作出了解答。

分析 流感流行有多种传播途径

【典型病例】长沙一媒体记者晓歌（化名）因职业原因，知道目前处于流感高发期，于是外出采访总戴上口罩，在办公室也频繁开窗通风，然而，晓歌每天需要面对不同的采访对象，并进行面对面交流，体质弱的她还是患上了流感。

【防治分析】“流感病毒经呼吸道传播，很多人以为只要出门戴口罩，室内开窗通风就够了，其实不然。”湖南中医药大学第一附属医院感染管理科主任陈青教授认为，这种观点不全面。

陈青表示，流感病毒还可通过污染对方的皮肤、衣物或物品表面来传播疾病。常温下，流感病毒在干燥物品表面可存活数小时甚至更久，因而在日常生活中，流感的传播途径非常多。

与患者共用水杯，而杯子没有经过高温消毒；与患者近距离说话，而患者没戴口罩；在公交车上与患者先后握过同一个扶手后，触摸自己的口鼻或眼睛；患者对着物品表面打喷嚏，下一位使用者触摸该物品表面后又摸了口鼻；对病人常出入的场所不进行物品表面消毒等，这些都是流感的传播途径。

“人的手上可附着很多细菌、病毒，有些人爱揉眼睛、抠鼻子，这些动作可能使病原微生物乘虚而入。”陈青指出，一双未洗的手，其皮肤、指甲沟与指甲盖边缘，可能藏有几十万乃至几百万个细菌，通过手的接触传播，是流感传播的主要途径之一，可见正确洗手尤为重要。

建议 流感期多洗手应成为每天的自觉行为

【典型病例】家有宠物的方阿姨平时非常注重健康卫生，流感高发期更是小心谨慎，但不幸还是感冒了，发高烧、四肢酸痛，医生确诊她患的是流感。方阿姨没想到的是，感染的途径居然来源于家里的宠物狗。

【防治分析】“为幼童或病人更换尿片后、处理被染污的物件后、探访医院及饲养场后、接触动物或家禽后，都应及时洗手。”陈青表示，首先，洗手时机有讲究。洗手应在餐前餐后进行，触摸过公共物件，如扶手、门柄、电梯按钮、公共电话等物品要及时洗手。触摸眼、口、鼻前，如厕前后，吃药前，打喷嚏或咳嗽后，接触过泪液、鼻涕、痰液和唾液后需及时洗手。此外，做完清洁工作后，接触钱币后，戴口罩前后，外出回家后及时洗手都是必要的。

其次，洗手方法有讲究，可掌握些关键词：

“湿”，在水龙头下把手淋湿，擦上肥皂或洗手液。将手心、手臂、指缝相对搓揉15秒；掌心相对，手指并拢相互摩擦；手心对手背沿指缝相互搓擦，交换进行；掌心相对，双手交叉沿指缝相互摩擦；弯曲各手指关节，在另一手掌心旋转揉搓，交换进行；一手握另一手大拇指旋转搓擦，交换进行；将一手五指指尖并拢在另一手的掌心处揉搓，洗净指尖；搓洗手腕，交换进行。

“冲”，用清水把手冲洗干净。

“捧”，捧清水将水龙头冲洗干净，再关闭水龙头。

“擦”，用干净的毛巾或纸巾擦干，或烘干机烘干。

此外，陈青表示，接种流感疫苗，不到人多拥挤的场所，避免接触有流感样症状（如发热、咳嗽、流涕等）者，物品表面用酒精等消毒液消毒或湿巾擦拭，均衡饮食、适量运动、避免过度疲劳等，都是预防流感的有效措施。

提醒 流感病人需小心防范以防传给家人

【典型病例】雨花区三湘社区的潘娭毑有多年高血压、糖尿病病史，前不久因风寒感染，得了感冒，自行用了感冒药不见好转且病情加重，持续高热不退，心情烦躁，还伴有呕吐腹泻，家人送其到医院急诊科，医生诊断潘娭毑患的是重型流感，并嘱其家人进行有效的隔离预防。

【防治分析】家中有流感病人应怎么防？“首先是隔离，流感偏爱‘老弱病胖幼及孕妇’，伴有慢性疾病、65岁以上者、孕妇、5岁以下幼儿抵抗力低下者，最容易感染流感病毒。”湖南中医药大学第一附属医院急诊科主任文爱珍教授强调，特别是两岁以下的幼儿，更容易出现严重并发症，此外，体重指数大于30的人群也是易感人群。

家有流感病人，病人需戴口罩，最好选择一次性外科口罩，且不要重复使用，4小时更换一次。鼻涕、口水等分泌物，要严密包裹起来妥善处理，病人使用过的餐具要煮沸消毒。家中勤通风，最好选用熏蒸艾叶的方法来消毒空气。

“要密切关注流感病人的病情变化，首先是监测体温，遵医嘱合理用退烧药。”文爱珍提醒，其次观察病人的呼吸，有无呼吸形态改变，是判断是否重症的重要依据之一。此外，要看病人的神志状态，观察其有无其他不适，如呕吐、胸痛等。

如果体温持续高热3天以上，呼吸频率快、呼吸困难，胸痛，反应迟钝、心情暴躁，并发胃肠道反应，基础疾病加重等，都是流感重症的表现，要赶紧就医。