女人如何补血？补充气血试试当归食疗

“小寒、大寒冻作一团”，我国大部地区从“小寒”到“大寒”节气这一时段的气温是全年最低的。在经过了春、夏、秋近一年的消耗，人体的脏腑阴阳气血会有所偏衰，此节气的合理进补，既可及时补充气血津液，抵御严寒侵袭，又能使来年少生疾病，从而达到事半功倍的养生目的。

现代女性朋友生活、工作压力大，常常在抱怨自己手脚冰冷，面色苍白或萎黄，唇爪苍白，眩晕耳鸣，失眠健忘或月经量过少色淡等，这些多是血虚的症状。那么如何补血？广州中医药大学第一附属医院药学部中药师陈燕霞为读者推荐当归食疗。

选好当归要看、闻、尝

陈燕霞介绍，当归甘、辛，性温，归肝、心、脾经，有补血活血、调经止痛、润肠通便之功效。当归入药时可分为全当归、归身、归头、归尾。归头和归尾偏于活血、破血；归身偏于补血、养血；全当归既可补血又可活血。炮制品酒当归有活血通经之功效。

怎样简易辨别当归？首先是看一看，真品当归饮片呈现黄白色或淡黄棕色。其次闻一闻，散发浓郁的香气为佳。最后尝一尝，当归的味道甜，虽有苦味，但绝不麻舌头。

陈燕霞提醒，市面上会有不良商家用中药“独活”来冒充当归，有特异香气，当归与独活虽然在外观上比较相似，但是如果尝一尝还是有所区别，独活味苦、辛、微麻舌。而且两者的功效却有较大差异。当归能补血活血、润肠通便。而独活则能祛风、胜湿、散寒、止痛。平时大家在购买当归时，应注意认真辨别。还没到达能辨别中药市场中的“鱼龙”之际，建议消费者到正规的药房或医院购药了。

相关食疗推荐：

1、取当归10克、红枣几枚，加水适量于砂锅内煮沸，煮沸后加入鸡蛋数只同煮至蛋熟，食蛋、红枣，喝汤，有很好的补血调经作用。

2、取当归、党参各15克，母鸡1只，用小火将其炖烂，加食盐适量，吃肉喝汤，适宜于肝脾血虚之症。

3、取当归20克、生姜30克、羊肉500克、黄酒、食盐适量炖汤，当归羊肉汤也是一款有名的改善阳虚体质食疗方。

特别提醒

当归虽补，但也不是所有人都适合。因当归甘温，凡脾湿中满、热盛出血、阴虚阳亢者不宜用；又因其润燥滑肠，大便溏泻者应慎用。妇女经期、孕期应在医生的指导下用药。