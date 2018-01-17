为什么医生建议“腰痛”的人睡“硬板床”？

腰痛是一个非常常见的临床症状，几乎每个人都有过腰痛的经历，因“腰痛”看医生的朋友不少人都听过医生建议的一句话“回家改睡硬板床”，我们请广东省中医院按摩科的专家和你聊聊如何选好硬板床的那些事儿，避免因为没选对床而伤了腰。

为什么要睡“硬板床”呢？

广东省中医院按摩科主任医师吴山介绍，人体正常脊柱生理结构，从侧面观察有四个生理弯曲，即颈曲、胸曲、腰曲和骶曲。颈椎与腰椎向前曲突，胸椎与骶椎向后曲突。如果床垫过于柔软，则会导致床面下陷，不能提供适当的脊柱支撑；而床垫太硬，则会过度对肩、髋支撑，同样造成脊柱扭曲；中软床（“硬板床”）则能够更好地适应人体曲线，脊柱扭曲最小。

硬板床≠硬床、光板床

很多人都有一个误区，认为硬板床就是指硬床、光板床，其实医生所说的硬板床是相对于欧美人习惯的软床而言，硬板床不是指硬床，更不是光板床，它在硬板上还要铺若干垫褥的。

那如何把握硬板床的硬度呢，专家指出，选床垫时要记住一个原则：床垫不能硬到不变形，也不能软到变形太大。选床垫时不妨按照3∶1的原则进行，3厘米厚的床垫，手压下陷1厘米合适；10厘米厚的床垫也一样，稍微陷下去3厘米软硬较适中，以此类推。

平躺用手测贴和度

广东省中医院按摩科赵家友医师补充介绍，合适的床垫能使脊椎保持自然的伸展度，与肩、腰、臀完全贴合，不留空隙。平躺在床垫上，手向颈部、腰部和臀下到大腿之间这三处明显弯曲的地方往里平伸，看有没有空隙；再向一侧翻个身，用同样的方法试一试身体曲线凹陷部位和床垫之间有没有间隙。若手能轻易在缝隙中穿插，即表示床太硬。若手掌紧贴缝隙，就证明这个床垫与人在睡眠时颈、背、腰、臀和腿的自然曲线贴切吻合。

厚度：弹簧床垫12—18厘米厚最佳

床垫可不是越大越厚就越好，而是与它的承托力有关，尤其是弹簧床垫，若弹簧长度不变，底面垫料加厚，换来的并不是良好的承托力。弹簧床垫比较理想的厚度是12～18厘米。当弹簧因质量问题发生变形时，则会影响承托力，要及时更换。

每个人适合什么样的床垫，自己的身体会知道，你可以根据自身感受进行自由选择（适应原则），可参考以下标准：睡到床上后不影响翻身；早上不会因为床垫过于软塌，起床困难；起床后腰部不会感觉僵硬和疼痛等不适症状。