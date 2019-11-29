一套动作 缓解腰痛
程凯
长期久坐、缺乏锻炼使腰痛成为现代人的常见病。中医认为，不通则痛。意思是说，经络不通畅，气血瘀滞会诱发疼痛。严重的腰痛患者，可见腰部色素沉着，颜色发乌发黑。生活中，纠正不良姿势、做好腰部保暖是防治腰痛的好方法。此外，适当动一动也能改善不适。这里给大家推荐一套能舒筋活血的腰部按摩操。
1.双手在左右腰部做上下按揉，每次5~10分钟；
2.双手半握拳，在腰部两侧凹陷处轻轻叩击，力量要均匀，每次2分钟；
3.两腿齐肩宽站立，两手背放背部，沿腰两侧肌肉上下按摩100次，以腰部发热为止；
4.按脊柱，左右手拇指交叠，以拇指罗纹面着力，自大椎穴向下依次按揉脊柱骨至尾椎端3~5遍；
5.双手叉腰，两腿分开与肩同宽，腰部放松，呼吸均匀，做前后左右旋转摇动。开始旋转时幅度宜小，逐渐加大，旋转80~100次即可。▲
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