不断清嗓子，或是鼻后滴漏综合征

最近早晚温差大，5岁的晨晨跟很多小朋友一样也难免受凉“中招”了，感冒后反复咳嗽，用了药似乎也不见多大的好转，尤其是在早晨时，就咳得更加厉害了，而且还有痰，当医生得知晨晨咳嗽那么长时间还没好，并且还有鼻窦炎的病史时，便建议妈妈带他去耳鼻喉科看看，结果发现，晨晨屡治不愈的咳嗽原来是鼻后滴漏综合征所引起的。

不断清嗓子，有可能是鼻后滴漏综合征

鼻后滴漏综合征，是指鼻腔、鼻窦或鼻咽部炎症状态下分泌物从鼻腔倒流入口咽、咽喉甚至进入气道，刺激分布于鼻、咽、喉部咳嗽感受器而引起的咳嗽。它是引起儿童慢性咳嗽的常见原因之一，常见于10岁以下的儿童。广东省妇幼保健院耳鼻喉科主任医师麦飞说，这个年龄段的孩子扁桃体炎反复发作或腺样体肥大堵塞鼻咽部，影响鼻腔分泌物的正常引流，会更易造成鼻后滴漏综合征的发生。但是有相当一部分患者无明显鼻塞、流涕等鼻部症状，仅表现咽部不适、慢性咳嗽等，往往易造成误诊、漏诊。

麦飞说，要确诊鼻后滴漏综合征需要看三点：首先患儿通常是过敏体质儿或患有慢性鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉等基础病史。其次，患儿咳嗽以白天为主，晨起或体位改变时常发生阵发性或持续性咳嗽，夜间少咳，还可伴有鼻痒、鼻塞、流涕、喷嚏等症状，尤其是在天气变化时，症状会更加明显。再有就是，患儿会表现为不断地清嗓子，做“缩痰”回收动作，以缓解咽部异物感，体检时可见咽后壁有黏液附着甚至见其往下流。

鼻炎可引起鼻后滴漏综合征

可以说，过敏体质者或有慢性鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉的患儿更容易患上鼻后滴漏综合征，尤其是在天气变化时症状更明显、更严重。

麦飞解释说，这是因为人体上下呼吸道（口腔、咽喉、肺）是相通的，起始于鼻腔，终止于肺泡。再加上小儿生理解剖结构的特殊性，鼻窦自然开口相对较大且各开口在鼻道中又彼此邻近，当呼吸道感染时，易引起鼻窦感染，而鼻腔鼻窦炎性病变时，鼻和鼻窦分泌物后流滴入咽喉部或呼吸道，通过神经反射增加咳嗽反射敏感性，并引起气道高反应状态，也可导致慢性咳嗽，两者互相影响。

规范治疗，预防鼻炎原发病

对于鼻后滴漏综合征的防治，进行系统规范的保守治疗是必需的。麦飞说，首要的是对鼻炎、鼻窦等原发疾病进行针对性治疗，应用抗过敏、抗炎药物减轻炎症反应、减少分泌物；其次是对症治疗，局部滴、喷鼻喷雾剂或局部雾化。

同时，还可通过促进黏膜功能恢复、促排鼻腔分泌物，减轻鼻后滴漏。此外，还要注意饮食禁忌、睡眠时的姿势等，并结合免疫治疗等综合疗法。

对于由鼻窦炎、鼻息肉、腺样体肥大等引起的鼻后滴漏综合征，为了防止反复发作，必要时宜考虑手术治疗。