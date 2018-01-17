产后抑郁有何症状？4个小技巧抗击产后抑郁症

受访专家/广州医科大学附属第五医院产科副主任医师 丘峻朝

孕育小宝贝本来是一件让孕妈妈及家人都很高兴、很激动的事情，但现在越来越多的孕妈妈被产后抑郁症给困扰了，那么家人应该如何与孕妈妈在一起，共同预防对抗产后抑郁症呢？

产后抑郁有何症状？

广州医科大学附属第五医院产科副主任医师丘峻朝介绍，产后抑郁症是指在产褥期内发生抑郁症状，常发生在产后两周，可持续数周至一年甚至一年以上。常表现为：疲劳、注意力不集中、失眠、乏力；对事物缺乏兴趣、社会退缩行为；常失去生活自理及照料新生儿的能力、自责、担心自己或新生儿受到伤害，重者可有伤害婴儿或自我伤害的行为。

如何避免产后抑郁症？

对准妈妈要如何避免产后抑郁呢？丘峻朝教您几个小技巧——

要避免产妇过度疲劳。在生产过程中难免会消耗产妇的体力，难免会存在因伤口产生的疼痛，所以这需要有足够的休息时间给产妇来恢复体力和缓解疼痛。如果休息不充分，就会影响产妇的情绪。

要给产妇营造舒适的休息环境。尽量减少产妇独处，让产妇随时都能感受到爱人的关心，减少孤独感。很多产妇在产后情绪很不稳定，常常会因为一些小事情就会开始闹脾气。丈夫在这里扮演的角色是很重要的。这就需要丈夫多与家人沟通，取得家人的配合，营造一个充满关怀爱心舒适的氛围。

产妇应了解一些有关产妇心理、生理及产后护理方面的知识。家中若没有长辈咨询，初产妇往往会慌乱，手足无措，不知道如何入手，容易造成产妇不同程度的精神紧张及心理压力，甚至有可能会出现失眠。所以，准妈妈需充分利用各种渠道去了解与学习相关的知识。

产妇需认识到产后抑郁症会给自己和宝贝带来的不良后果。当产妇产后抑郁症的表现为拒绝照管宝贝时，常常容易导致宝贝们发生意外，同时也会影响宝贝的身心发育。且宝贝的认知与情感发育水平可能会低于其他同龄孩子，表现为人际交往能力较差、性格敏感胆小等。产妇及其家人要注意产妇心理变化，避免意外发生。必要时可到医院心理科就诊，请心理医生协助诊疗，丈夫也要给予产妇更多的信心，一同渡过难关。