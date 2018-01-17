湖北读者汪女士问：我今年35岁，已经有两个孩子，打算长期避孕。我有糖尿病，请问可以服用短效口服避孕药吗？

武汉市中心医院内分泌科副主任医师李亚蓉解答：目前市面上常见的短效口服避孕药都是由雌激素和孕激素配制成的复方药物。这类药物通过抑制排卵、改变宫颈黏液性状、改变子宫内膜环境、阻止精子穿透、抗着床等机制达到避孕目的，避孕有效率达99%以上，是一种适合健康育龄女性的常规避孕方式。但患有糖尿病的育龄女性若想采取这一避孕方式，则需十分慎重。

曾有学者针对口服避孕药服用者的糖代谢状况进行了临床试验，发现服用复方口服避孕药的受试者，血糖水平较未服用者会高出43%~61%，胰岛素抵抗增加12%~40%。他们研究比较了多种复方避孕药在胰岛素分泌和糖耐量方面的影响，观察到左炔诺孕酮——即常见紧急避孕药的主要成分——对患者的糖代谢影响最大，因而无论是否有糖尿病，都不可依赖这类药物来避孕。只含有孕激素成分的避孕药对胰岛素抵抗和血糖水平几乎没有影响。复方口服避孕药中，雌激素可增加胰岛素分泌，引起胰岛素抵抗，孕激素可延长胰岛素半衰期，这两方面是避孕药对患者糖代谢产生影响的决定性因素。最终结论是，仅含有孕激素成分的避孕药，或含有去氧孕烯和低剂量炔诺酮的短效口服避孕药更有利于糖代谢稳定。糖友在选择短效口服避孕药时，应仔细查阅说明书上的有效成分。

根据世界卫生组织（WHO）推荐标准，女糖友可以使用短效口服避孕药，存在血管病变者建议使用单纯孕激素成分的避孕药。在用药过程中应密切监测血糖，尤其是刚开始用药的阶段，以将避孕作用发挥最大并将风险降至最低。（李亚蓉）