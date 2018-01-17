太早切子宫，心脏风险大

美国著名医疗机构梅奥诊所的妇科研究者发现，在35岁以前做子宫切除术不仅会使女性心血管健康状况日益恶化，还会影响代谢功能，使女性更易肥胖。相关研究论文发表于《更年期杂志》。

研究者从美国明尼苏达州地区选取了2000名在1980~2002年期间做了子宫切除术但保留卵巢的女性参与者。这些女性做手术时年龄都在18岁以上，手术目的是治疗子宫肌瘤等良性疾病。研究者把她们的信息与未接受子宫切除术的当地同龄人进行了对比，以消除环境或年龄因素的干扰。排除了手术前心血管和代谢状况的影响，研究者发现，她们心血管和代谢疾病的发病率与摘除子宫有一定相关性。在35岁之前做过子宫切除术的女性，患上充血性心力衰竭的风险高出了4.6倍，冠状动脉疾病风险增加了2.5倍，肥胖和血脂异常风险也会增加。在35岁以后做这一手术的女性，这些疾病风险也有所增加，但幅度相对较小。

这项研究建议，非恶性疾病的情况下，医务工作者在给患者做子宫切除术之前，应认真考虑是否可采取非手术性的替代方案，如口服避孕药等。（蔡利超）