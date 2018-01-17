老年糖尿病患者的饮食秘籍
张华 张丹娜
“家有一老如有一宝”，你是否也曾为家里“老宝贝”的吃饭费尽心思而不得其法呢？记者特别采访广东省人民医院营养科副主任医师肖本熙，贴心奉上老年糖尿病患者的饮食秘籍，帮助老年人享受美食之外，不忘营养健康。
吃啥都怕血糖高是这类老人的饮食“痛点”
解决办法：定量并杂食
早餐
无糖燕麦黑豆浆300毫升（燕麦10克，黑豆10克）
全麦面包 2片
洋葱滑蛋（鸡蛋1个，洋葱粒20克）
小番茄 6个
烹调油 5克
上午加餐：苹果半个（约120克）
午餐
蒸软荞麦饭大半碗（荞麦、大米各40克）
黑木耳莴笋炒肉丝（黑木耳5克，莴笋100克，猪瘦肉20克）
清蒸鲈鱼（鲈鱼100克）
水煮嫩菜心（嫩菜心100克）
烹调油 8克
下午加餐：低脂牛奶250毫升，核桃 1个
晚餐
蒸软高粱米饭大半碗（高粱米、大米各40克）
萝卜焖牛肉（白萝卜150克，牛腱子肉50克）
冬菇焖豆腐（冬菇3克，豆腐100克）
上汤白菜苗（白菜苗150克）
烹调油 8克
晚加餐：猕猴桃 1个（约100克）
【营养内涵】总热量约1400kcal，蛋白质75克，脂肪50克，碳水化合物约150克，符合低脂高纤维低血糖负荷特点，全天的食物种类超过20种，选择了全谷物添加的主食，优选各种动物性食物提供优质蛋白质。
Tips：
有糖尿病的老年人，定时进食（包括加餐）很重要，具体进食量则需要综合考虑年龄、身高、体重、活动情况、患糖尿病的时间、血糖水平等等多种因素来决定，建议到医院营养门诊经营养医生评估后计算制定，并动态调整。
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